الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 29-08-2021 02:00 ص

استخدمي الألوفيرا لبشرة مثالية وفوائد أخرى

ما_هي_الألوفيرا


الوكيل الإخباري - يتمتّع نبات الألوفيرا بخصائص مطهّرة ومكافحة للبكتيريا والعفن والفطريات والفيروسات، ما يجعل له فوائد جمالية وصحية جمّة.

ومن أبرز استخداماتها:
تأخير ظهور علامات الشيخوخة
التخلص من البقع الداكنة
مقشّر طبيعي للبشرة

الوقاية من حبّ الشباب

التخلص من جفاف الجلد
المساعدة في علاج الحروق

التخفيف من أعراض الأكزيما
التخفيف من أعراض الصدفيّة
علاج القروح الباردة
التئام الجروح وشفاء الكدمات والتورّمات من الجسم.

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