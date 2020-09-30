اطعمة تساعد في التحكم بتقلبات المزاج

الوكيل الإخباري _ تعد تقلبات المزاج من الحالات شائعة عند الأشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب (اضطراب المزاج)، حيث يمر على أي شخص تغيرات وتقلبات في المزاج على مدار اليوم، تارة يشعر بكونه في قمة نشاطه وحيويته، وتارة أخرى يشعر وكأنه لا يقوى على النطق بمجرد كلمة.

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و هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في استقرار مزاجك، ابرزها :



الأفوكادو

يحتوي على دهون صحية تحافظ على صحة الدماغ وتحفز المستقبلات الحساسة للسيروتونين، وهو بدوره الهرمون المسؤول عن منحك الشعور بالسعادة والثقة والاسترخاء.



الحمص

مصدرا جيدا لفيتامين ب 9 أو ما يسمى (حمض الفوليك)، والذي بدوره يساعد على استقرار الحالة المزاجية ويحد من التغيرات الفجائية لها.



المكسرات البرازيلية

تحتوي على عنصر السيلينيوم الذي يلعب دورا مهما في تحسين الحالة المزاجية، كما تعمل فيتامينات ب والمغنيسيوم والزنك في هذه المكسرات على تهدئة الأعصاب ومنحك الشعور بالهدوء والراحة.



الشوكولاتة

تحتوي على فينيل إيثيل أمين، وهو ناقل عصبي يخفف أعراض الاكتئاب ويساعد في محاربة التوتر والقلق.



جبنة القريش

مصدرا جيدا لفيتامين ب 12وبروتين مصل اللبن، مما يجعلها تؤدي دورا هاما في تقليل الشعور بالقلق وعدم الراحة.

المصدر : سبوتنيك

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