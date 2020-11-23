اطعمة تسبب حساسية الجيوب الأنفية

الوكيل الإخباري _
يعد التهاب الجيوب الأنفية من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وقد حذر باحثون من تناول عدد من الأطعمة، للذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، وذلك لانها تسبب الالتهاب في الجسم، و يمكن أن تؤثر أيضاً في أغشية الجيوب الأنفية ، ابرزها : اضافة اعلان
الزبادي
المشروبات الغازية
الموز
الأرز
المأكولات الآسيوية
اللحوم الحمراء
الطماطم
المصدر : الامارات نيوز
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