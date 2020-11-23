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الإثنين، 23-11-2020 12:18 م

اطعمة تسبب حساسية الجيوب الأنفية

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الوكيل الإخباري _ يعد التهاب الجيوب الأنفية من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وقد حذر باحثون من تناول عدد من الأطعمة، للذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، وذلك لانها تسبب الالتهاب في الجسم، و يمكن أن تؤثر أيضاً في أغشية الجيوب الأنفية ، ابرزها : 
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الزبادي

المشروبات الغازية


الموز


الأرز

المأكولات الآسيوية


اللحوم الحمراء


الطماطم


المصدر : الامارات نيوز

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