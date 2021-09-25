اعراض جلطة الرئة

الوكيل الإخباري - جلطة الرئة أو الانصمام الرئوي من المشاكل الصحية الطارئة والخطيرة نظراً إلى أنّ الجلطات تعوق تدفق الدم إلى الرئتين، يمكن أن يشكل الانصمام الرئوي خطراً على الحياة ومع ذلك، يمكن للعلاج السريع أن يقلل إلى حد بعيد من خطر الوفاة .

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تتضمن المؤشرات والأعراض الشائعة، ما يلي:



- ضيق النفس: يظهر هذا العارض عادة بشكل مفاجئ ويزداد سوءاً دائماً مع المجهود.

- ألم الصدر: قد يشعر المصاب بأنه يعاني من نوبة قلبية. عادة ما يكون الألم حادّاً وتشعرين به عند التنفس بعمق، ويمنعك عادة من القدرة على أخذ نفس عميق. قد تشعرين به أيضاً عند السعال، أو الانثناء أو الانحناء.

- السعال: قد يُنتج السعال بلغماً دمويّاً أو به خطوط دموية.

تتضمن الأعراض التي قد تظهر في حالة الانصمام الرئوي، ما يلي:



- سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب.

- الدوار أو الدوخة.

- فرط التعرّق.

- الحمى.

- ألم أو تورم الساقين أو كليهما، عادة في ربلة الساق، نتيجة تخثر وريدي عميق.

- الجلد الرطب أو شاحب اللون (الزرقة).

نصيحة: قد يكون الانصمام الرئوي خطراً على الحياة، لذلك يجب طلب العناية الطبية العاجلة إذا كنت تعانين من ضيق تنفس غير مبرر أو ألم في الصدر أو سعال يحتوي على بلغم دموي.

المصدر - سيدتي