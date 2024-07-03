الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن المستقلة للانتخاب بشأن تغطية الانتخابات النيابية 2024

الهند تعلن بناء المرحلة الأولى من محطتها الفضائية المدارية في 2028

​ الامن العام : القبض على شخص قتل والدته ولاذ بالفرار

إصابة شخصين أحدهما جندي .. عملية طعن بمجمع تجاري شمالي إسرائيل

في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم على موعد مع انفجار نجم سَيُرى بالعين المجردة

الخصاونة يؤكد أهميَّة الشَّراكة مع الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي

الأوقاف الفلسطينية: 18 اقتحاما للأقصى الشهر الماضي

بيان صادر عن وزارة الطاقة حول أنظمة الخلايا الشمسية

بالأسماء.. إعلان تشكيل حكومة مصر الجديدة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 03-07-2024 10:47 ص

اكتشاف هام يمهد لعلاج جديد لمرض السكري

668267f342360426211c5713


الوكيل الإخباري-كشف باحثون من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP) عن الآليات الكامنة وراء علاقة جزيء معين بتنظيم حساسية الأنسولين، مما يمهد لعلاج محتمل لمرض السكري من النوع الثاني المرتبط بالسمنة.

اضافة اعلان

بحثت الدراسة الجديدة في خفايا الخلايا البلعمية (الخلايا المناعية التي تزيل الخلايا الميتة وتصلح الأنسجة)، حيث تحافظ بلاعم الأنسجة الدهنية (ATMs) على صحة الأنسجة الدهنية، أو دهون الجسم، لتعمل بشكل طبيعي. وأثناء أداء وظائفها الأساسية، تفرز ATMs حويصلات صغيرة تحتوي على جزيئات مهمة.


وأشارت الدراسات السابقة إلى أن وظائف ATMs الطبيعية ساعدت في الوقاية من الأمراض الأيضية المرتبطة بالسمنة، ولكن الآليات الأساسية لم تكن مفهومة بشكل جيد.


واكتشف فريق البحث جزيء RNA صغير، وهو جزيء صغير من الحمض النووي الريبي غير المشفر مسؤول عن التحكم في جوانب معينة من التعبير الجيني، يُسمى miR-6236.


استخدم الباحثون نموذجًا حيوانيًا لدراسة وظيفة هذا الجزيء، ودوره في موازنة بعض الآثار الضارة للسمنة ومرض السكري من النوع الثاني على المستوى الخلوي.


وكشفت الدراسة أن ATMs تفرز miR-6236 في حالات السمنة. وعندما تمت إزالة الجزيء في نموذج الفئران، لوحظت العديد من التأثيرات السلبية، بما في ذلك مقاومة الأنسولين في الأنسجة الدهنية وارتفاع السكر في الدم وفرط أنسولين الدم.


وجد الباحثون أن miR-6236 يحسّن حساسية الأنسولين عن طريق تثبيط PTEN (الجين الذي ربطته الدراسات السابقة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني).


وفي العينات البشرية، وجد الباحثون أن miR-6236 يوجد بمستويات عالية في مصل المرضى الذين يعانون من السمنة. ويُعتقد أن ATMs تفرز miR-6236 أثناء السمنة لتحسين حساسية الأنسولين وتقليل خطر ارتفاع السكر في الدم وعدم تحمل الغلوكوز.


وقد تشير المستويات المنخفضة من هذا الجزيء إلى زيادة خطر إصابة المرضى بالسكري.


وقال معد الدراسة الرئيسي، ديفيد أ. هيل، الباحث في قسم الحساسية والمناعة في CHOP: "لقد تم توصيف هذا الحمض النووي الريبي الصغير بشكل خاطئ في السابق، إلا أننا تمكنا من تأكيد الدور الرئيسي الذي يلعبه في تنظيم إشارات الأنسولين، من خلال نموذجين من الفئران ومجموعة كبيرة من البيانات عن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض الأيضية. وتظهر مثل هذه النتائج أن الجهاز المناعي أساسي لعملية التمثيل الغذائي الصحي، ويبشر بتطوير علاجات جديدة".


RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6684dfda4c59b75e9a776149

نهج جديد في محاربة السرطان

202473114620575W9

تعرف على بدائل الحليب النباتية

AC-disease-1024x687

لتجنب الاصابة بنزلات البرد .. اضبط المكيف على هذا الوضع !

202472182231633WC

فول الصويا يحسن انتباه الطفل

20247215542899YE

موظفو العمل المكتبي أكثر عُرضة للإصابة بهذه المتلازمة

2402141

كيف يمكن أن تساعد أسنان الثعبان أطباء الجراحة ؟

أخبار متعلقة
20247273241830WT (1)

البدانة في المراهقة قد تورث للجيل التالي

main_image667da5cec6ac1

للوقاية من السكري.. احذر الضوء في هذا الوقت من الليل

20246266347172O7

الصيام المتقطع أفضل من أدوية السكري.. في هذه الحالة

2023_6_8_18_56_24_797

هل يضعف السكري عضلة القلب؟

tbl_articles_article_31574_764c8a8f10f-4ffc-4028-8811-3e786b58fc70

التغذية الصحية تقلل الخطر الوراثي للسكري

3ada2fc4f1d1a1e21ac394bbd65f3d73BLY_944oOm

هل السكري يسبب تساقط الأسنان؟