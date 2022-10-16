الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال شرق رفح

العثور على جثة سبعيني داخل منزله في عين الباشا

ديوان الخدمة يستقبل 1300 طلب لشواغر أوائل الأفواج الجامعية العام الحالي

اعتداء على مدير مستشفى الرمثا الحكومي

مبادرة حقق تنظم فعاليّة بناء الفريق

وظائف في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - تفاصيل

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر

سوريا.. قتيلان و9 إصابة في قصف على ريف حلب

تعيين لينا الحديد اميناً عاما لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين

وظيفة شاغرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - تفاصيل

الأحد، 16-10-2022 12:46 م

الآثار الجانبية للإكثار من الزنجبيل

2020_12_23_14_53_15_899


الوكيل الإخباري-على الرغم من الفوائد الطبية الكثيرة للزنجبيل، إلا أن الإكثار منه قد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية غير السارة.

ومن الآثار الجانبية، التي تظهر بسبب حساسية من هذه الجذور أو الإكثار منها حرقة المعدة وانتفاخات البطن والإسهال، كما يمكن أن يؤدي تناول الزنجبيل بكثرة إلى تهيج الفم، بالإضافة إلى بعض الخصائص التي تزيد من سيولة الدم، وهو ما يجب على النساء مراعاته أثناء فترات الحيض.


ونظراً لأن الزنجبيل يزيد من إنتاج الجسم للصفراء، فإنه يتعين على الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة الحذر من الإكثار منه، وعلى الرغم من تأثيره المفيد للحوامل، إلا أنه يجب أن يتم تناوله إشراف الطبيب.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e7e8bebb-59065c60-a317-4921-9e1b99c357e6dc55_source

فئات يجب عليهم تلقي لقاح الانفلونزا لهذا العام

121-100529-causes-shoulder-pain-methods-treatment_700x400

راجع طبيبك فوراً عند شعورك بهذه الأعراض في الكتف .. قد تنذر بجلطة قلبية

ما_فائدة_الماء_الحار_على_الريق

ماء دافئ أم بارد.. أيهما يفضّل شربه على الريق صباحًا؟

فوائد_المورينجا_لمرضى_السكر

لمرضى السكري .. خبراء ينصحون باضافة هذه النبتة لغذائهم

tbl_articles_article_21715_160750d1e7f-9c73-412c-a65b-6bb9900a923e

مادة غذائية تزيد من حموضة المريء

emarat-news_2022-09-05_18-35-33_917378

لن تصدق .. علاقة كبيرة بين أكل الثوم ومنع الاصابة بالسرطان

أخبار متعلقة
1

القرنبيط أم البروكلي؟.. تعرف على الأكثر فائدة غذائيا