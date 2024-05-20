الاستحمام بالليفة الطبيعية- مفيد أم مضر؟

الوكيل الإخباري - يفضل بعض الأشخاص الاستحمام بالليفة الطبيعية التي يتم استخراجها من اللوف الطبيعي الذي يتم زراعته، وهذا اعتقادا بأنها لا تؤثر على الجلد وصحة البشرة بالسلب على الإطلاق.

اضافة اعلان



أضرار الاستحتمام بالليفة

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إنه لا يفضل الاستحمام بالليفة، موضحا أن الليفة الطبيعية عبارة عن نبات اللوف.



وأوضح أن الشخص الذي يستخدم ليفته الخاصة به، بعد الاستحمام يغسلها من الصابون ويعلقها لتصفى من الماء بأحد أركان الحمام، مضيفًا أن هناك نوع من البكتيريا ينمو مع الماء على نسيج الليف لأنها ألياف طبيعية، وعندما يأتي الشخص مجددا للاستحمام بالليفة، تنقل البكتيريا للجلد، وهذه البكتيريا مؤثر وضارة جدا على الجلد.



أفضل طريقة للاستحمام

وأكد الدكتور هاني الناظر، أن أفضل طريقة للاستحمام تكون باستخدام الصابونة الطبيعية، لأنها لا تشكل خطرًا على جسم الإنسان.



وقدم وصفة طبيعية لوقف تساقط الشعر وتحفيز نموه، بشرط أن يتم استخدامها لمدة 3 شهور، وتكليفتها بسيطة من الناحية المادية، وهي: (زيت الزيتون - زيت اللوز الحلو- زيت السمسم - زيت بذر الجزر).



وأوضح أن طريقة تحضير وصفة منع تساقط الشعر، تتمثل في التالي:

- خلط الزيوت السابق ذكرها سويًا.

- غسل الشعر وعمل مساج لفروة الرأس بخليط الزيوت.

- ترك الخليط لليوم التالي.

- غسل الشعر بالشامبو.

الكونسلتو