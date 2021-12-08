البروكلي.. كنز فريد من الفيتامينات والمعادن والألياف

الوكيل الإخباري - يتمتع البروكلي بالعديد من الفوائد الصحية؛ حيث يمتاز بتوليفة فريدة من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

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وأكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا أن البروكلي يعد كذلك صديقا للقلب بفضل احتوائه على فيتامين B9 والبوليفينولات ومضادات الأكسدة، كما أنه يعمل على تقوية العظام بفضل احتوائه على الكالسيوم وفيتامين K.

ويشتمل البروكلي على مادة الكاروتينويد، التي تقي من مشاكل النظر المرتبطة بالتقدم في العمر، كما أنه يحمي من الإصابة بالسرطان وشيخوخة البشرة وألزهايمر والروماتيزم بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف بـ "الجذور الحرة" التي تهاجم خلايا الجسم.



ويحتوي البروكلي أيضا على الحديد المهم لبناء الدم، وحمض الفوليك المهم للمرأة الحامل، وفيتامين C الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، وفيتامين E الذي يحفز إنتاج مادة الكولاجين المسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود.

كما يعد البروكلي مفتاحا للرشاقة؛ حيث يساعد على إنقاص الوزن بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع، كما أنه قليل السعرات الحرارية؛ إذ تحتوي 100 جرام من البروكلي على نحو 30 سعرا حراريا فقط.

المصدر - العين الإخبارية