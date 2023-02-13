البلغم بعد الأكل .. علامة على هذه الأمراض !

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من تكوّن البلغم في مؤخرة الحلق بعد تناول الطعام، قد ينتج عنه عدد من المشكلات، مثل السعال والقيء، فما السبب وراء ذلك؟





في التقرير التالي، نستعرض أسباب البلغم بعد الأكل، وفقًا لموقع "Healthline"



أسباب البلغم بعد الأكل

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1- ارتجاع المريء

قد يشير البلغم بعد الأكل إلى الإصابة بارتجاع المريء، خاصةً إذا كان المريض يعاني أيضًا من:



- ألم في الصدر.

- الحموضة.

- حرقان في الحلق.

- صعوبة البلع.

- طعم حامض في الفم.

- السعال.



2- حساسية الطعام

إذا تناول الشخص طعامًا مثيرًا للحساسية، قد يعاني من بعض الأعراض المزعجة، مثل البلغم والسعال وارتفاع حرارة الجسم والكحة وضيق التنفس.



3- الربو

عادةً ما يعاني مرضى الربو من البلغم والسعال بعد تناول الطعام، خاصةً إذا كانت الوجبة تحتوي على مأكولات تثير النوبات التنفسية الحادة، للاطلاع عليها، اضغط هنا.



4- التهابات الجهاز التنفسي

يعد مرضى نزلات البرد والإنفلونزا واحتقان الحلق والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي من الفئات التي تعاني منها السعال والبلغم بعد تناول الطعام، ويرجع السبب إلى صعوبة البلع الناتجة عن البكتيريا والفيروسات، مما يؤدي تجمع المخاط وزيادة الكحة أثناء وعقب الوجبات.



5- تناول منتجات الألبان

يحرص المطربون على تجنب منتجات الألبان والأطعمة الذي تحتوي عليها قبل الغناء، لأنها تتسبب في زيادة إنتاج المخاط، الذي يحاول الجسم إزالته من الشعب الهوائية عن طريق السعال.



الكونسلتو الطبي

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