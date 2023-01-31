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البيض قد يحمي من أمراض القلب .. كم واحدة يجب تناولها؟

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الوكيل الإخباري- ينتاب بعض الأشخاص الشعور بالقلق من تناول البيض، خوفا من زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، والذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن هل هذا صحيح؟

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أظهرت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 3000 شخص بالغ، أن أولئك الذين يتناولون 1-3 بيضات أسبوعيًا أقل عرضة بنسبة 60% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعادة ما ترتبط أمراض القلب والأوعية الدموية بتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين، والمعروفة باسم تصلب الشرايين، وكذلك الجلطات الدموية، حسبما نشر موقع "Mirror".


ومن المعروف أنه من الممكن تقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض، عن طريق تقليل كمية الأطعمة الدهنية التي يتناولها الشخص خلال اليوم وزيادة تناول الفواكه والخضروات، بينما تكشف النتائج الحالية أن تناول البيض يمكن أن يكون مفتاحًا للوقاية من الأمراض المرتبطة بالقلب.


وكانت هذه الدراسة قائمة على الملاحظة، بمعنى أنها جمعت معلومات حول الأنظمة الغذائية للكثير من الأشخاص وتتبع ومراقبة حالتهم الصحية طوال مدة الدراسة، وذلك بدلاً من مطالبتهم باتباع نظام غذائي معين.


وأشار الباحثون إلى أن الحد من تناول البيض بشكل مفرط هو السر في تفادي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم، وليس الامتناع التام عن تناوله، حيث أوصوا بتناول 1-3 بيضات فقط في الأسبوع.


وأكد القائمون على الدراسة، أن البيض يحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية، إلى جانب قلة احتوائه على الدهون المشبعة.

 

الكونسلتو الطبي

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