التهاب أوتار الكتف- هكذا يمكنك الوقاية

الوكيل الإخباري - التهاب أوتار الكتف أحد المشكلات الشائعة التي يتعرض لها البعض نتيجة العديد من الأسباب المحتملة. عادة ما تسبب تلك الإصابة ألم شديد وقد تعيق الشخص عن القيام بالأنشطة اليومية.

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طرق الوقاية من التهاب أوتار الكتف

يمكن تقليل فرص التعرض لالتهاب أوتار الكتف، عن طريق اتباع بعض التعليمات البسيطة، ومن أبرزها ما يلي:

- ممارسة تمارين الإجماء قبل القيام بأي أنشطة رياضية.

- الحفاظ على اللياقة البدنية.

- الحفاظ على وزن صحي.

- تجنب الضغط الزائد على الكتف.

- تجنب حمل الأشياء الثقيلة.

- الحصول على قسط كافي من الراحة.

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