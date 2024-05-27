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الإثنين، 27-05-2024 02:29 م

التهاب أوتار الكتف- هكذا يمكنك الوقاية

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الوكيل الإخباري - التهاب أوتار الكتف أحد المشكلات الشائعة التي يتعرض لها البعض نتيجة العديد من الأسباب المحتملة. عادة ما تسبب تلك الإصابة ألم شديد وقد تعيق الشخص عن القيام بالأنشطة اليومية.

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طرق الوقاية من التهاب أوتار الكتف
يمكن تقليل فرص التعرض لالتهاب أوتار الكتف، عن طريق اتباع بعض التعليمات البسيطة، ومن أبرزها ما يلي:
- ممارسة تمارين الإجماء قبل القيام بأي أنشطة رياضية.
- الحفاظ على اللياقة البدنية.
- الحفاظ على وزن صحي.
- تجنب الضغط الزائد على الكتف.
- تجنب حمل الأشياء الثقيلة.

- الحصول على قسط كافي من الراحة.

 

الكونسلتو 

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