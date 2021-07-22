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الخميس، 22-07-2021 02:56 م

الحليب الحيواني أم النباتي... أيهما أكثر فائدة

الحليب


الوكيل الإخباري - هل يستحق الأمر اتباع الموضة وشراء حليب نباتي أم يمكنك شراء الحليب العادي البقري من أقرب مصنع ألبان دون عناء؟ يتحدث موقع "تي. رو" عن الميزات الرئيسية لكلا المنتجين.

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الكمية الإجمالية للعناصر الغذائية
يعتبر حليب البقر مصدرًا مهمًا للبروتينات - الكازين والألبومين والجلوبيولين، التي تزود الجسم بالأحماض الأمينية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب العادي على كربوهيدرات سريعة (سكريات) ومغذيات كبيرة وصغرى وأحماض دهنية مشبعة وفيتامينات ب، بما في ذلك فيتامين ب 12 الموجود فقط في المنتجات الحيوانية.


الحليب النباتي: في هذه الحالة، تعتمد الفوائد على المواد الخام المصنع منها الحليب.


يحتوي حليب الصويا على بروتين الصويا، وهو أيضًا مادة بناء للخلايا، ولكنه يختلف عن حليب البقر في محتوى الأحماض الأمينية، والليسيثين ، وفيتامين ي. ومع ذلك، فهو لا يحتوي الكثير على الكالسيوم والدهون المشبعة. حليب جوز الهند غني بالمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم وفيتامين سي والبوتاسيوم، بالإضافة إلى البروتينات والدهون النباتية الصحية المشبعة وأحماض اللوريك والأوليك والميريستيك والبالمتيك. يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وكذلك فيتامينات E و D. وحليب الشوفان لا يحتوي على أي بروتينات تقريبًا، ولكنه يحتوي على الكربوهيدرات والألياف.


النتيجة: يحتوي كلا النوعين من الحليب على مواد مفيدة مختلفة، لكن حليب البقر يحتوي على فيتامين ب 12، وهو أمر حيوي للوقاية من فقر الدم.
محتوى السعرات الحرارية
بينما يبدو أن الحليب الحيواني مغذي أكثر بكثير من الحليب النباتي، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة. بتعبير أدق، ليس الأمر سهلاً على الإطلاق ، لأنه في معظم الحالات يكون محتوى السعرات الحرارية متماثلًا تقريبًا.


محتوى السعرات الحرارية في حليب البقر هو 65 سعرة حرارية لكل 100 مل. في الحليب الخالي من اللاكتوز - 52 سعرة حرارية لكل 100 مل.


إن محتوى السعرات الحرارية في معظم حليب النبات يساوي تقريبًا حليب البقر (أو أقل قليلاً)، ولكن هناك فارق بسيط غير سار: في 90٪ من الحالات، يضيف المصنعون السكر إلى تركيبة الحليب النباتي لإضافة نكهة.


اللوز: 51 سعرة حرارية لكل 100 مل.
الصويا: 54 سعرة حرارية لكل 100 مل.
جوز الهند: 138 سعرة حرارية لكل 100 مل.
دقيق الشوفان: 42 سعرة حرارية لكل 100 مل.


النتيجة: كن حذرًا عند تناول الكابتشينو أو اللاتيه مع حليب جوز الهند: يمكن أن يغطي فنجانين من السعرات الحرارية احتياطي السعرات الحرارية اليومية بالكامل.


القدرة على التسبب في الحساسية
حليب البقر هو مصدر اللاكتوز، واللاكتوز هو الرائد في قائمة المنتجات التي تحدث الحساسية. هذا ينطبق بشكل خاص على سكان المناطق التي لم يتم فيها تطوير تربية الحيوانات في البداية (على سبيل المثال، في تايلاند، يعاني ما يصل إلى 98 ٪ من السكان من حساسية اللاكتوز).


الحليب النباتي: كل هذا يتوقف على نوع المنتج. على سبيل المثال، دقيق الشوفان أو جوز الهند عمليا لا يسبب الحساسية، واللوز نادرا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفضلون حليب الصويا، لدينا أخبار سيئة. يحتوي حليب الصويا على أكثر من 20 نوعًا من البروتينات المسببة للحساسية والتي تسبب تفاعلات جلدية أو تنفسية أو هضمية. يتأثر الأطفال بشكل خاص.


التوافق مع المنتجات الأخرى
حليب البقر: وهنا الوضع ذو شقين. من ناحية، سارت الأمور بشكل جيد مع الحبوب والحلويات. من ناحية أخرى، على الرغم من الشعبية الكبيرة للقهوة والشاي بالحليب، إلا أنه تقريبًا "يقتل" جميع فوائد هذه المشروبات. يتفاعل بروتين الحليب مع مادة البوليفينول (المواد التي لها خصائص مضادة للأكسدة) ويبطلها.


لا تقوم بروتينات الحليب النباتي بهذا. علاوة على ذلك، يحتوي حليب جوز الهند واللوز والصويا على مضادات الأكسدة ويتوافق بشكل أفضل مع المنتجات الأخرى.

 

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