الزبيب.. حماية من مشاكل الحمل

الوكيل الإخباري - إذا كنتِ بانتظار طفلك قريباً، فهذا الوقت الذي تجب المحافظة فيه على صحتك ولياقتك، لذلك يجب عليكِ اتباع نظام غذائي متوازن، يتكون من جميع أنواع الخضار والفواكه والحبوب والبقول ومنتجات الألبان، وخلال فترة الحمل تميل الحوامل إلى المعاناة من المشاكل مثل الإمساك والحموضة وفقر الدم، وما إلى ذلك.

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لذلك توصلنا، أيضًا، إلى نصيحة مفيدة لكِ، والتي يمكن أن تعالج الكثير من المشكلات الصحية التي قد تعانيها المرأة أثناء الحمل، وهذه النصيحة تتمثل في تناول "الزبيب" الغني بالحديد، وله الكثير من الفوائد التي يمكن أن تجعل حملكِ رحلة سهلة.



فوائد الزبيب للحوامل:



1 . يمنع فقر الدم

الزبيب معبأ بالفوائد التي تمنع فرص الإصابة بفقر الدم لدى المرأة الحامل، ومن المعروف أن فقر الدم من المشاكل الرئيسية التي تواجهها المرأة أثناء الحمل، بينما يتم علاجه في الكثير من الحالات من خلال النظام الغذائي والأدوية، لذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع الزبيب لمنع هذه الحالة.



2 . يمنع الإمساك

بسبب الأدوية والتغيرات الهرمونية والتغيرات الجسدية الأخرى، تميل النساء إلى معاناة الإمساك كثيرًا أثناء الحمل، ويمكن منع ذلك عن طريق تناول الزبيب؛ لأنه غني بالألياف التي تساعد في الهضم وإخراج البراز.



3 . صحة الفم

بصرف النظر عن الحديد والألياف، من المعروف أيضًا أن الزبيب غني بحمض الأولينوليك والكالسيوم الذي يساعد في توفير أسنان ولثة قوية، إذا كنتِ تعانين من تورم في لثتك، فعليك تجربة الزبيب لعلاج ذلك.



4 . يعزز الطاقة

قد تشعرين بالتعب خلال أيام الحمل، إذا كنتِ بحاجة إلى طاقة فورية، فيمكنكِ تجربة الزبيب نظرًا لاحتوائه على مستويات عالية من الجلوكوز وسكر الفاكهة وهي صحية وتمنحك الطاقة.



5 . يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان

يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة، التي تمنع الكثير من المشاكل المتعلقة بالقلب والاضطرابات المزمنة، والتي قد تصيب النساء في فترة الحمل.

زهرة الخليج