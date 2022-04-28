الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البنك الدولي يتوقع أزمة أسعار قياسية في عام 2022

إحالات للتقاعد في مؤسسات حكومية (أسماء)

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

وفاتان وإصابة بحادث صدم على جسر الرمثا

تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

إتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية المخالفة

تحذير.. احذف رسالة واتس آب هذه دون تردد!

كشف موعد صرف مخصصات الدعم النقدي الموحد لشهر نيسان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 546 موقوفا إداريا

تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الاصولية للضريبة حتى آيار

الخميس، 28-04-2022 02:44 م

الزبيب.. حماية من مشاكل الحمل

فوائد-الزبيب-الاسود-لتكبير-الثدي


الوكيل الإخباري - إذا كنتِ بانتظار طفلك قريباً، فهذا الوقت الذي تجب المحافظة فيه على صحتك ولياقتك، لذلك يجب عليكِ اتباع نظام غذائي متوازن، يتكون من جميع أنواع الخضار والفواكه والحبوب والبقول ومنتجات الألبان، وخلال فترة الحمل تميل الحوامل إلى المعاناة من المشاكل مثل الإمساك والحموضة وفقر الدم، وما إلى ذلك.

اضافة اعلان


لذلك توصلنا، أيضًا، إلى نصيحة مفيدة لكِ، والتي يمكن أن تعالج الكثير من المشكلات الصحية التي قد تعانيها المرأة أثناء الحمل، وهذه النصيحة تتمثل في تناول "الزبيب" الغني بالحديد، وله الكثير من الفوائد التي يمكن أن تجعل حملكِ رحلة سهلة. 


فوائد الزبيب للحوامل:


1 . يمنع فقر الدم
الزبيب معبأ بالفوائد التي تمنع فرص الإصابة بفقر الدم لدى المرأة الحامل، ومن المعروف أن فقر الدم من المشاكل الرئيسية التي تواجهها المرأة أثناء الحمل، بينما يتم علاجه في الكثير من الحالات من خلال النظام الغذائي والأدوية، لذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع الزبيب لمنع هذه الحالة. 


2 . يمنع الإمساك
بسبب الأدوية والتغيرات الهرمونية والتغيرات الجسدية الأخرى، تميل النساء إلى معاناة الإمساك كثيرًا أثناء الحمل، ويمكن منع ذلك عن طريق تناول الزبيب؛ لأنه غني بالألياف التي تساعد في الهضم وإخراج البراز. 


3 . صحة الفم
بصرف النظر عن الحديد والألياف، من المعروف أيضًا أن الزبيب غني بحمض الأولينوليك والكالسيوم الذي يساعد في توفير أسنان ولثة قوية، إذا كنتِ تعانين من تورم في لثتك، فعليك تجربة الزبيب لعلاج ذلك. 


4 . يعزز الطاقة
قد تشعرين بالتعب خلال أيام الحمل، إذا كنتِ بحاجة إلى طاقة فورية، فيمكنكِ تجربة الزبيب نظرًا لاحتوائه على مستويات عالية من الجلوكوز وسكر الفاكهة وهي صحية وتمنحك الطاقة. 


5 . يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان
يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة، التي تمنع الكثير من المشاكل المتعلقة بالقلب والاضطرابات المزمنة، والتي قد تصيب النساء في فترة الحمل.

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
معلومات_عن_التهاب_حوض_الكلى

التهاب حوض الكلى.. أسبابه وطرق العلاج

2022428152738804X8

ماذا يعني مذاق الملح في الفم

78-144746-foods-diabetic-avoid_700x400

كيف تؤثر الأطعمة المقلية على السكر في الدم؟

1970902

علامات نقص الزنك

n1-1

3 أضرار لكثرة النعناع

20180904132402384

نصائح لمرضى قصور الغدة الدرقية.. انتبهوا قبل تناول الخضراوات

أخبار متعلقة
20210509195034017

للحامل احذري الإفراط في تناول كعك العيد

حلويات-رمضان-للحامل

مخاطر تناول حلويات رمضان للحامل

tbl_articles_article_10009_51908c3e21b-bb87-45aa-b5ff-9a865ccc6ec5

متى تصوم الحامل في رمضان

5-أفكار-لسحور-مشبع-للحامل-في-رمضان

نظام غذائي صحي للحامل من الإفطار للسحور

pregnant-1-68

للحامل.. نصائح لتتغلّبي على الحموضة في رمضان

2020_4_26_17_23_34_735

شروط صيام الحامل في شهر رمضان