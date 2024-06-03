الشاي يخفض ضغط الدم – ما حقيقة ذلك؟

الوكيل الإخباري - يعتبر الشاي من المشروبات التي يقبل على تناولها الكثيرون، نظرًا لمذاقه اللذيذ وفوائده التي يقدمها للجسم، بالإضافة إلى ذلك قد يتسبب في خفض ضغط الدم ، فما حقيقة ذلك؟



الشاي يخفض ضغط الدم

يمكن أن يسبب ضغط الدم مضاعفات عديدة عند إهمال علاجه مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لذلك تشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع الشاي، مثل الشاي الأسود والشاي الأخضر، قد تساعد في خفض ضغط الدم.



كما تبين أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تعمل على استرخاء الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم، حيث أظهر أحد التحليلات أن تناول الشاي الأخضر والأسود بانتظام كان مرتبطًا بانخفاض قدره 3.53 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي (SBP) وانخفاض بمقدار 0.99 ملم زئبقي في ضغط الدم الانبساطي (DBP) 6.



اعتمدت دراسة حديثة على أبحاث سابقة أظهرت أن الشاي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، حيث كان الباحثون يبحثون عن سبب تأثير الشاي على ضغط الدم.



وجدت الدراسة أن مركبين محددين يؤثران على نوع من البروتين، حيث يسمى KCNQ5 الموجود في العضلات الملساء التي تبطن الأوعية الدموية،ويؤدي تنشيط هذا البروتين إلى استرخاء الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تدفق الدم بشكل أفضل، مما يخفض ضغط الدم.



ويحتوي الشاي أيضًا على إل-ثيانين، وهو حمض أميني ثبت أنه يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من التوتر، مما يخفف من القلق.

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