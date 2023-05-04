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الخميس، 04-05-2023 03:49 م

الشمام لمرضى السكري.. هل يمكن تناوله بأمان؟

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الوكيل الإخباري- يعتبر الشمام من الفواكة الغنية بالمياه والعناصر الغذائية المهمة، لكنه يمتاز بمذاقه المليء بالسكر، فهل يمكن لمرضى السكري تناوله؟

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نستعرض في السطور التالية ما إن كان من الممكن أن يتناول مريض السكري الشمام أم لا، حسبما نشر موقع "Medical News Today".


يعد الشمام أحد الفواكة منخفضة الكربوهيدرات، كما يحتوي على 90% من الماء، ومن ثم تعطي الكمية العالية من السوائل الموجودة في الشمام مؤشر جلايسيمي منخفض لنسبة السكر في الدم تبلغ 4.

كل هذا يعني أن الجسم يهضم الشمام ببطء، ولن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذا فهو اختيار رائع للأشخاص المصابين بمرض السكري.


يحتوي الشمام على عدد كبير من الفوائد الصحية، كونه مصدرًا قويًا للألياف وفيتامينات ب المختلفة، مع وجود حمل منخفض لنسبة السكر في الدم يساعد في الحفاظ على الطاقة داخل الخلايا والتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.


يساهم الشمام في الحفاظ على الجسم رطبًا ونشطًا، بفعل المياه الموجودة به والعناصر الغذائية المهمة.


يلعب الشمام دورًا في حماية صحة العين أثناء الشيخوخة، فضلاً عن تحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز في الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي في الكلى لدى مرضى السكري.


كيفية تناول الشمام لمرضى السكري
- إضافة الشمام إلى طبق سلطة الفواكه.
- تحضير عصير الشمام دون إضافة سكر.
-إضافة الشمام إلى كوب الزبادي في المساء.
-تناول شرائح الشمام كوجبة خفيفة خلال اليوم.

 

الكونسلتو الطبي

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