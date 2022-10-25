الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس ايبولا في أوغندا

الوكيل الإخباري-قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن المسؤولين في أوغندا أبلغوا عن 11 حالة إصابة بفيروس إيبولا في العاصمة الأوغندية كمبالا منذ الجمعة الماضي، وهي زيادة مقلقة في الإصابات بعد تفشي المرض في منطقة نائية.



وأعلنت جين روث أسينغ وزيرة الصحة الأوغندية وفاة 9 أشخاص آخرين في منطقة كمبالا الحضرية بعد أن ثبتت إصابتهم بإيبولا مساء الأحد.



وأكدت السلطات الصحية الأوغندية 75 حالة إصابة بفيروس إيبولا منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، بما في ذلك 28 حالة وفاة، مع وجود 19 حالة نشطة حالياً.



وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، لا يوجد لقاح لسلالة إيبولا المنتشرة حالياً في أوغندا.



ووثّق المسؤولون الأوغنديون إصابة أكثر من 1800 شخص مصاب بإيبولا منذ بداية التفشي، أكمل 747 منهم 21 يوماً من المراقبة. ولايزال التحقيق جارياً في أوغندا عن سبب تفشي المرضي.



وقد تسبب هذا الفيروس في وفاة أكثر من 11 ألف شخص في إفريقيا حتى الآن، وهو أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض منذ بداية هذا التفشي عام 2000.

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