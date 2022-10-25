الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

الثلاثاء، 25-10-2022 01:40 م

الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس ايبولا في أوغندا

_127170845_mediaitem127170844


الوكيل الإخباري-قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن المسؤولين في أوغندا أبلغوا عن 11 حالة إصابة بفيروس إيبولا في العاصمة الأوغندية كمبالا منذ الجمعة الماضي، وهي زيادة مقلقة في الإصابات بعد تفشي المرض في منطقة نائية.

وأعلنت جين روث أسينغ وزيرة الصحة الأوغندية وفاة 9 أشخاص آخرين في منطقة كمبالا الحضرية بعد أن ثبتت إصابتهم بإيبولا مساء الأحد.

وأكدت السلطات الصحية الأوغندية 75 حالة إصابة بفيروس إيبولا منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، بما في ذلك 28 حالة وفاة، مع وجود 19 حالة نشطة حالياً.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، لا يوجد لقاح لسلالة إيبولا المنتشرة حالياً في أوغندا.

ووثّق المسؤولون الأوغنديون إصابة أكثر من 1800 شخص مصاب بإيبولا منذ بداية التفشي، أكمل 747 منهم 21 يوماً من المراقبة. ولايزال التحقيق جارياً في أوغندا عن سبب تفشي المرضي.

وقد تسبب هذا الفيروس في وفاة أكثر من 11 ألف شخص في إفريقيا حتى الآن، وهو أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض منذ بداية هذا التفشي عام 2000.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_20133_7874f45eb30-e8e8-451c-99e6-e1043b4d5b46

أبرز أعراض سرطان الحلق

2022102517459926II

طرق لمواجهة تورم العيون

التهاب-القولون

أعراض تنذر بالتهاب القولون التقرحي

135-154149-scientists-decode-coronavirus-hijacks-human-lung_350x200

العلماء يكتشفون فيروسا هجينا قادرا على التهرب من جهاز المناعة وإصابة خلايا الرئة

2022102516316697YQ

متى يتوقف الطفل عن الحاجة إلى القيلولة؟

122020510832987796527

بماذا يخبرك طنين أذنك ؟

أخبار متعلقة
walk_835227521

أول تقرير للصحة العالمية عن كلفة الخمول البدني

shutterstock_109541944111-730x438

الصحة العالمية: إفريقيا الأعلى عالميا في معدلات الانتحار

home

الصحة العالمية: وفاة نحو 66 طفلًا في غامبيا.. قد ترتبط بدواء سعال مصنّع في الهند