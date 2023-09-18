الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز ومدة صلاحيته

الوكيل الإخباري - تجميد الخبز في الفريزر هو إحدى الطرق الشائعة للحفاظ على طازجة الخبز وتأمين إمداداته لفترة أطول ومع ذلك، فإن تجميد الخبز يمكن أن يسبب بعض المخاطر التي يجب الانتباه لها فعلى الرغم من أن تجميد الخبز يمكن أن يطيل من عمرها، ويعتبر طريقة شائعة لتمديد مدة صلاحيته، لكنه يمكن أن يؤثر سلبا على نوعية الخبز ويجعله يفقد بعض من نكهته وقوامه الأصلي.





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ونستعرض في السطور التالية، الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز.



ما مدة صلاحية الخبز؟

بشكل عام، يمكن الاحتفاظ بالخبز المخبوز تجاريا لمدة يومين إلى 4 أيام في درجة حرارة الغرفة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.



ومع ذلك، فإن نوع الخبز وكيفية تخزينه والمناخ المحيط به سيحدد بالضبط المدة التي سيستمر فيها الرغيف قبل أن يبدأ في الفساد.



والخبز المصنوع تجاريًا سوف يستمر لفترة أطول من الخبز المصنوع منزليًا، نظرًا لأن العديد من أنواع ذلك الخبز تحتوي على مواد حافظة، ومنها ما هو طبيعي، مثل العجين المخمر الذي يحتوي على حمض اللاكتيك، وهو عامل يساعد على منع تعفن الخبز ونمو العفن.



وتخزين الخبز بشكل صحيح عن طريق لفه في كيس ورقي أو تجميده، على سبيل المثال، سيساعد أيضًا في الحفاظ على رغيفك طازجًا.



ويحدد المناخ الطبيعي الذي تعيش فيه مدة بقاء الخبز صالحًا للتناول، ومن المرجح أن يعني المناخ الرطب أن الخبز سيتعفن بشكل أسرع، بينما سيتسبب المناخ الجاف في تعفن الخبز بسرعة أكبر.



كيفية تخزين الخبز بشكل صحيح

تخزين الخبز بشكل صحيح سيساعدك على الحفاظ على جودته لبضعة أيام إضافية، وهناك طرق مختلفة لتخزين الخبز بشكل صحيح، وتشمل ما يلي:

- لف الخبز في كيس ورقي أو قطعة قماش قطنية



يعتبر الجزء الصعب في تخزين الخبز هو محاولة منع الرطوبة الموجودة به من التبخر، مع منع نمو العفن أيضًا.



وأفضل طريقة لمواجهة هذين التحديين هي لف الخبز بشيء قابل للتنفس، مثل كيس ورقي أو قطعة قماش قطنية، حيث سيحافظ ذلك على رطوبة الخبز وسيسمح أيضًا بتوزيع الهواء بشكل كافٍ لمنع العفن من التماسك.



ويجب تخزين الخبز الملفوف في درجة حرارة الغرفة ، لأن ذلك سيساعد أيضًا في الحفاظ على الخبز من التلف.



- تخزين الخبز في صندوق

على الرغم من أن الأكياس البلاستيكية والحاويات محكمة الغلق قد تبدو وسيلة جيدة للحفاظ على الخبز من التلف، إلا أن قلة تدفق الهواء سيعزز بيئة لنمو العفن، بسبب تواجد الرطوبة.



وإذا كنت تريد وضع الخبز في وعاء، فإن صندوق الخبز هو الحل الأمثل، حيث سيمنع الخبز من الجفاف ولكنه سيسمح أيضًا بتدفق هواء كافٍ لمنع نمو أي عفن.



ويجب وضع الصندوق بعيدًا عن المناطق الساخنة، مثل الموقد أو الفرن، حيث تعمل الحرارة الناتجة عن تلك الأجهزة على تعزيز نمو الميكروبات في الخبز، مما يؤدي إلى تلفه بسرعة أكبر.



- تجميد الخبز

إذا كنت لا تنوي تناول الخبز في غضون أيام قليلة، قم بتجميده، ويعد الفريزر هو أفضل مكان للتخزين عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على جودة الخبز وسلامته، ويعتمد ذلك على الطريقة التي تخطط بها لتناول رغيف الخبز، يمكنك إما تجميده بالكامل أو إلى أرباع.



ويمكن تذويب الخبز الكامل أو المقطع إلى أرباع في درجة حرارة الغرفة ثم تناوله كما هو.



ولتجميد الخبز، تأكدي من أنه في درجة حرارة الغرفة ثم ضعيه في كيس محكم الغلق في الفريزر، وإذا وضعت خبزًا دافئًا داخل كيس الفريزر، فإن الخبز سيتلف.



وعند تجميد الخبز بشكل صحيح، سيبقى صالحًا للتناول لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.



وعلى الرغم من أن تبريد الخبز يؤخر نمو العفن بشكل كبير، لكنه سيتسبب في تلف الرغيف بشكل أسرع، لأن البيئة داخل الثلاجة تميل إلى الجفاف.

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