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الجمعة، 22-10-2021 10:16 ص

الطعام رقم واحد الذي يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب

اكتاءاب


الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن نوعا من المواد الغذائية يلعب دورا كبيرا في التقليل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

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وبحسب الدراسة، فإن الفطر يلعب دورا كبيرا في الحالة العاطفية والمزاجية، إلى جانب دوره المهم في الوقاية من السرطان.


فبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة Affective Disorders، فحص الباحثون بيانات 24 ألف أمريكي من البالغين، وتم من خلالها تتبع عاداتهم الغذائية وتغيرات صحتهم العقلية على مدى 11 عامًا. ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الفطر كان لديهم خطر أقل بنسبة 43% للإصابة بالاكتئاب في هذا الإطار الزمني مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الفطر على الإطلاق.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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