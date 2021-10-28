الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 03:18 م

العلاجات المنزلية لألم باطن القدم

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الوكيل الإخباري - قد يترافق الشعور بألم القدم ظهور بعض الأعراض الأخرى عليها مثل: الاحمرار، وسخونة وانتفاخ القدم المؤلمة، كما أنّ ألم القدم قد يؤدي إلى صعوبة في النوم، وانخفاض في مستوى العمل أيضاً.

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العلاجات المنزلية لألم باطن القدم :

 

الراحة: حيث يُنصح بأخذ قسط من الراحة والامتناع عن القيام بالأنشطة التي تولّد الضغط على القدمين، بالإضافة إلى ذلك يُنصح بتجربة وضع الثلج على القدمين، ويكون ذلك بوضع الثلج لمدة 10-15 دقيقة على القدمين مرتين في اليوم، إلى أن يزول الألم.

 

تمارين التمدد: في حال توقّع الإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية، فيُنصح بتجربة تمارين التمدد من خلال وضع الكاحل على الفخذ، ثم شد أصابع القدمين بيد واحدة، ثم باستخدام اليد الأخرى القيام بطي القدم برفق على نفسها عن طريق الضغط على الكعب، ثم القيام بدفع أصابع القدم برفق نحو الكعب، والبقاء على هذه الوضعية لمدة 3-5 دقائق، حيث يُنصح بالقيام بهذا مرة واحدة يومياً، أو عند الشعور بالألم.


العلاجات التي تُصرف دون وصفة طبية: مثل؛ الأحذية الداعمة والتي تعمل على تقليل الألم، وتمنع حدوث الإصابات في المستقبل، أو تناول الأدوية المعروفة بمضادات الالتهاب اللاستيرويدية؛ وهي أدوية تُستخدم لعلاج الألم الخفيف والمتوسط الذي يمكن أن يرافق العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، مثل: الصداع، والحيض، والفصال العظمي، أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أو وجع الأسنان،[٥] وتُعدّ هذه الأدوية فعالة بشكل خاص لأنّها تساعد على التخفيف من الألم والالتهاب.

 

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