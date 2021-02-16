الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعليق دوام المدارس والتحول إلى التعليم عـن بـعد ليومي الأربعاء والخميس

الاشغال للوكيل : اعادة فتح طريق اربد عمان والغاء التحويلة والطريق قيد الدراسة

القوات المسلحة : صرف 317,5 مليون دينار لصندوق الإسكان العسكري

التربية توضح للوكيل حيثيات قرار تعليق دوام المدارس بسبب الثلوج

الهواري لـ الوكيل : يجب التريّث في إعادة فتح قطاعات اقتصادية

أسعار الذهب الثلاثاء 16/2/2021

الاستهلاكية المدنية : توافر كميات كافية من السلع

الأمن العام : نصائح خلال المنخفض الجوي

توجيهات عاجلة من وزير الداخلية للحكام الإداريين

وفيات الثلاثاء 16/2/2021

عاجل

التحول إلى التعليم عن بعد يومي الأربعاء والخميس

الثلاثاء، 16-02-2021 12:37 م

العلماء يكتشفون علاجا جديدا لمرض قاتل يصيب الأطفال

327712310943


الوكيل الاخباري - اكتشفت مجموعة من العلماء، علاجا جديدا لمرض "قاتل" يصيب الأطفال.

اضافة اعلان

كشفت دراسة علمية جديدة، بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أن نحو 20 طفلا أستراليا يلقون حتفهم بسبب سرطان الدماغ غير القابل للشفاء، الذي يطلق عليه "الورم الدبقي الجسري المنتشر".

 

ويبلغ متوسط عمر التشخيص لهذا المرض القاتل 7 سنوات فقط، ولا توجد علاجات فعالة له حتى الآن، ويموت جميع الأطفال تقريبا بسبب المرض، خلال عام واحد فقط من التشخيص.


ولكن العلماء يبدو أنهم توصلوا إلى علاج جديد محتمل لسرطان دماغ الأطفال القاتل.


وتوصل العلماء إلى مزيج دوائي ثوري محتمل، أجري على الحيوانات، ويتم تجهيز نماذج ثلاثية الأبعاد للورم، الذي كان فعالا في القضاء على الخلايا السرطانية للأطفال.


في الاختبار قبل السريري على نماذج الفئران، وجد الباحثون أن تركيبة الأدوية الواعدة أدت إلى بقاء ثلثي الفئران على قيد الحياة، وأن تركيبة الأدوية أوقفت تمامًا نمو هذه الأورام شديدة العدوانية في هذه الفئران.


والأهم من ذلك، أن العلاج الدوائي، الذي يخضع حاليًا لتجارب مبكرة على سرطان البالغين، هو العلاج الأكثر فعالية الذي تم اختباره على الإطلاق في النماذج المختبرية لسرطان الأطفال غير القابل للشفاء.


ويتمثل هذا العلاج في مزيج بين عقارين، هما ثنائي فلورو ميثيلورنيثين، وعقار "أيه إم إكس تي 1501".


ويحظى ثنائي فلورو ميثيلورنيثين باهتمام متزايد كعلاج للسرطانات، التي يصعب السيطرة عليها مثل الورم الأرومي العصبي، وسرطان الطفولة العدواني، وسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين.


ويعمل ثنائي فلورو ميثيلورنيثين من خلال استهداف مسار البوليامين - وهي آلية مهمة تسمح لخلايا الورم بالنمو.


ومن المقرر أن تبدأ التجاريب السريرية لهذا المزيج من العقارين هذا العام على الأطفال بقيادة معهد سرطان الأطفال ومركز سرطان الأطفال في مستشفى سيدني للأطفال.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
C17FC93F-A7CC-4DB2-94FE-E3E29ACA6B14

الكشف عن مضار الإقلاع السريع عن التدخين ورد فعل الجسم

380574

أخطاء شائعة خلال الفطور تسبّب زيادة وزنك!

فوائد-الحليب-مع-الثوم

الحليب والثوم.. إليك الخليط الذي يحميك من العدوى

shutterstock_1210073617_771148_highres

دراسات تحذّر من تناول الأدوية مع هذا النوع من العصير!

مكعبات-مرقة-الخضار

تحذير من الافراط باستخدام مكعبات المرق الجاهزة!

201906300418301830

سبع علامات خفية يمكن أن تكشف نقص فيتامين B12

أخبار متعلقة
8201926145559619276951

تحذير هام من خطورة الحرقة في المعدة

20210215104641812

آثار جانبية خطيرة لمسكنات الآلام

unnamed

تحذير من مرض شائع يصيب الكلى ويسبب عواقب خطيرة

GettyImages-530685223

علاج جديد يثير الاهتمام لإيقاظ مرضى الغيبوبة!

ا-119

متاح في كل منزل.. عصير طبيعي يحفز نمو الشعر خلال أسبوعين

images

دراسة: تدريب الدماغ يمكنه حل مشاكل 'اضطراب ما بعد الصدمة'