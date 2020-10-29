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الخميس، 29-10-2020 01:22 م

الكشف عن المهن التي تسبب الخرف

تفكّر-في-أمور-كثيرة؟..-حيلة-بسيطة-لتصفية-دماغك


الوكيل الاخباري - أكد فريق من العلماء وجود صلة وثيقة بين نوع العمل البدني والإصابة بمرض الخرف.

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ووفقا لدراسة حديثة، يسبب العمل البدني الشاق تآكل الأعضاء الداخلية في الجسم، بما في ذلك الدماغ.

 

حيث أظهرت التجارب التي أجريت على 4721 رجلاً في السبعينيات من العمر، أن عمال البناء وحفر الطرق وعمال المصانع أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 55% من القائمين على الأعمال المكتبية.


وكانت الدراسات السابقة أشارت إلى أن ممارسة الرياضة تقلل خطر الإصابة بالخرف، ولكن نتائج الدراسة الجديدة تشير إلى أن نوع النشاط مهم في تأمين الفوائد.


وقالت مؤلفة الدراسة وخبيرة الصحة العامة: "قبل الدراسة افترضنا أن العمل البدني الشاق كان مرتبطًا بارتفاع خطر الإصابة بالخرف، وهذا شيء حاولت دراسات أخرى إثباته، ولكن دراستنا هي الأولى التي تربط بين الأمرين بشكل قاطع".
وأثبتت الدراسات السابقة أن ممارسة الرياضة واعتماد نمط حياة نشط مثل ركوب الدراجات والمشي المنتظم يقلل احتمال الإصابة بالخرف إلى النصف.

 

شاشة نيوز

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