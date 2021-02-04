الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

الخدمة المدنية ترد على شكوى وصلت برنامج الوكيل

مطالبة بإعفاء المواطنين من ضريبتي المسقفات والأبنية

مصدر : قرار مرتقب بعودة تقديم الاراجيل بمقاهي الاردن

الخصاونة: بدأنا مبكرا في التطعيم ضد كورونا

عبيدات : 3 إصابات من سلالة كورونا الجنوب افريقية بالأردن

المنخفض الجوي مستمر

وزير السياحة : ننتظر توصيات بشأن تقديم الأرجيلة

التربية لـ الوكيل : قد نعود عن قرار التعليم الوجاهي

وزير الصحة : لا تراجع عن قرار العودة إلى المدارس

الخميس، 04-02-2021 03:14 م

الكشف عن علامات الإصابة بسرطان الدم!

twddcqpgd2u4aico2gt8


الوكيل الاخباري - سرطان الدم (اللوكيميا) هو نوع من أنواع السرطان الأكثر شيوعا، يحتوي الدم على خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء، يؤثر سرطان الدم أو اللوكيميا على خلايا الدم البيضاء التي تساعد في الحماية من العديد من الالتهابات والأمراض عن طريق تقوية جهاز المناعة.

اضافة اعلان

نشر موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي تقريرا ذكر فيه بأن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الدم تضم الاضطرابات الوراثية، العلاج الكيميائي المستخدم في السرطانات السابقة، التدخين، اضطرابات الدم، التعرض للبنزين أو المواد الكيميائية الأخرى.

 

وتشمل بعض أعراض الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا) ما يلي:
- عدوى متكررة:
بما أن سرطان الدم يؤثر على خلايا الدم البيضاء، يصبح الجسم بهذه الحالة أكثر عرضة للعدوى، إذ لن يكون قادرا على مقاومة العدوى، من المرجح أن يصاب الشخص المصاب بسرطان الدم بعدوى في الفم والحلق والجلد والرئتين والمثانة والمسالك البولية، حيث تزداد خلايا سرطان الدم التي تتشكل أثناء تطور المرض في العدد وتوقف الإمداد الكافي لخلايا الدم البيضاء.


- الضعف والتعب:
التعب المستمر حتى بعد الراحة شائع جدا في حالة الإصابة بسرطان الدم، لن يكون الشخص قادرا على النوم وسيعاني من عدم القدرة على إكمال المهام اليومية، سوف يشعر أيضا بالضعف والوهن.


- تضخم الغدد الليمفاوية:
في بعض الحالات، تتراكم خلايا سرطان الدم في الغدد الليمفاوية مما يسبب التورم، يمكن أن تتضخم الغدد الليمفاوية في أي جزء من الجسم ويمكن أن تسبب مشاكل أخرى يمكن ملاحظتها بسهولة.


- حمى وقشعريرة:
يمكن ملاحظة الحمى والقشعريرة غير المبررة في السرطانات المرتبطة بالدم، قد تستمر الحمى لفترة أطول من المعتاد، يمكن أن تكون العدوى الكامنة هي السبب وراء الحمى.


وتشمل الأعراض الأخرى:

- التعرق الشديد خاصة في الليل.

- آلام العظام والمفاصل.

- تضخم الكبد.

- بقع حمراء على الجلد.

- فقدان في الوزن حتى ولو كنت تتناول طعاما جيدا.

- حدوث الكدمات ونزيف غير منضبط.


إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه لسرطان الدم، فعليك ألا تتجاهلها خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان الدم، تأكد من استشارة طبيبك على الفور لتجنب أي نوع من الأضرار التي لا رجعة فيها والتي قد تحدث بسبب سرطان الدم.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
65c476fd-ca13-48b0-a66f-d08a78b6b338

فوائد لا تعلمها لـ عصير البقدونس

arr10

مواد غذائية تحفّز عمل الدماغ

FOPBUBFJ3KFGBTH.LARGE_

فوائد مدهشة ستدفعك لتناول عصير الليمون الأسود

tbl_articles_article_21672_284e1ed3d4d-d801-4ff6-9e2b-753843d8221d

ماذا يحدث للجسم إذا تخلينا عن تناول الملح؟

unnamed

فوائد شاي المريمية للصحة

ظهور_الشيب_في_سن_مبكر

ابرز اسباب شيب الشعر المبكر وطرق الوقاية منه

أخبار متعلقة
191021-cancer-patient-stock-cs-1246p_a66ffd90768c4c9189c1a9465ca090bf

في اليوم العالمي للسرطان.. هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للمرض

بدائل-السكر

محلي طبيعي يغنيك عن تناول السكر الضار!

fd0db515abfb0e0534ccde0522d8ae2f

بصلة صغيرة يوميا تنقذك من مرض خطير

tbl_articles_article_23638_67969cf1727-6590-4b2b-93a7-0e46a28e4297

7 أعراض صامتة لتجلط الدم