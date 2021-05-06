الكشف عن مخاطر استخدام النظارات الشمسية منخفضة الجودة

الوكيل الاخباري - يستخدم الكثير من الناس النظارات الشمسية الأصلية كانت أم تقليد في فصل الصيف، لوقاية عيونهم من أشعة الشمس وأيضا كمظهر جمالي يواكب الموضة، لكن استخدام النظارات الشمسية منخفضة الجودة يعود بالضرر على العين.

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أوضحت طبيبة العيون الروسية، تاتيانا شيلوفا مخاطر ارتداء النظارات الشمسية منخفضة الجودة، مشيرة إلى أن الاعتقاد السائد حول أنه كلما كانت النظارات أغمق كانت ذات فائدة أكبر بأنها غير صحيحة.

وقالت شيلوفا: "إنه عندما يكون الشخص في الخارج ومعرّضا لأشعة الشمس، فإن عدسات النظارات الداكنة التي لا تتمتع بحماية ضد الأشعة البنفسجية، تسمح للأشعة الشمسية بالدخول إلى العين وتسبب ضررا فيها، من إعتام للعين أو حروق في الشبكية وتلف القرنية".



وأضافت: "الكثير من الناس يستخدمون نظارات شمسية رخيصة الثمن لعدة سنوات، والتي يتم شراؤها من الشارع أو من المحلات التجارية التي لا تعتمد على الجودة، والتي يختارونها على حساب الإطار الخارجي للنظارة ولا يهمهم العدسة سواء كانت محمية من الأشعة فوق البنفسجية أم لم تكن".



ونبّت شيلوفا إلى أنه "يجب أن تحتوي النظارات الشمسية على ملصق يشير إلى الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية، فعلى سبيل المثال: تختلف نظارات الجبال عن تلك التي ترتديها في البحر أو في داخل المدن".



كما أوصت الطبيبة بشراء النظارات من محلات البصريات والتي لديهم شهادات للعدسات المخصصة ضد الأشعة فوق البنفسجية.

سبوتنيك