الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

امرأة صينية تنفق 150 ألف دولار لبناء جسرين للمشاة بسبب معاناة طفلها

انخفاض أسعار الملابس والأحذية بالسوق المحلية

وزير المياه والري يرعى توقيع اتفاقية مشاريع مائية

خدمات الأعيان تلتقي وزير الأشغال

عروس هندية تغادر مراسم الزواج بسبب اختبار جدول الضرب

معلومات هامة حول الصاروخ الصيني التائه

البلقاء: 3 اغلاقات و138 انذارا لمحال تجارية

إرادة ملكية سامية بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك

تغليظ العقوبة بحق مكرِّرين لجناية السَّرقة ورفعها لـ 6 سنوات

هبوط أسعار النفط عالميا

الخميس، 06-05-2021 01:57 م

الكشف عن مخاطر استخدام النظارات الشمسية منخفضة الجودة

istock-894361286-1024x683


الوكيل الاخباري - يستخدم الكثير من الناس النظارات الشمسية الأصلية كانت أم تقليد في فصل الصيف، لوقاية عيونهم من أشعة الشمس وأيضا كمظهر جمالي يواكب الموضة، لكن استخدام النظارات الشمسية منخفضة الجودة يعود بالضرر على العين.

اضافة اعلان

أوضحت طبيبة العيون الروسية، تاتيانا شيلوفا مخاطر ارتداء النظارات الشمسية منخفضة الجودة، مشيرة إلى أن الاعتقاد السائد حول أنه كلما كانت النظارات أغمق كانت ذات فائدة أكبر بأنها غير صحيحة.

 

وقالت شيلوفا: "إنه عندما يكون الشخص في الخارج ومعرّضا لأشعة الشمس، فإن عدسات النظارات الداكنة التي لا تتمتع بحماية ضد الأشعة البنفسجية، تسمح للأشعة الشمسية بالدخول إلى العين وتسبب ضررا فيها، من إعتام للعين أو حروق في الشبكية وتلف القرنية".


وأضافت: "الكثير من الناس يستخدمون نظارات شمسية رخيصة الثمن لعدة سنوات، والتي يتم شراؤها من الشارع أو من المحلات التجارية التي لا تعتمد على الجودة، والتي يختارونها على حساب الإطار الخارجي للنظارة ولا يهمهم العدسة سواء كانت محمية من الأشعة فوق البنفسجية أم لم تكن".


ونبّت شيلوفا إلى أنه "يجب أن تحتوي النظارات الشمسية على ملصق يشير إلى الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية، فعلى سبيل المثال: تختلف نظارات الجبال عن تلك التي ترتديها في البحر أو في داخل المدن".


كما أوصت الطبيبة بشراء النظارات من محلات البصريات والتي لديهم شهادات للعدسات المخصصة ضد الأشعة فوق البنفسجية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3197031849706177538

تحذير.. برودة اليدين علامة على الإصابة بمرض خطير!

2020_12_7_17_8_36_384

عناصر غذائية تغني عن استخدام الحبوب المنومة

1597912733372242900

اكتشاف بروتين داخل أجسام البشر يحمي من سرطان قاتل

238250-اعراض-ضيق-التنفس

تحذير من عواقب ضيق التنفس!

15778046973717800

طبيبة روسية: النوم الطويل علامة على وجود مرض

Arzt_GettyImages-494474990_c_GettyImages_Foto_daizuoxin

كيف تفرّق بين الكيس الدهني والورم؟

أخبار متعلقة
201305121228921

نصائح هامة قبل الشواء وبعده لعدم إلحاق الضرر بالصحة!

Capture

الكشف عن أسباب زيادة وزن البعض في شهر رمضان!

image

أدوات نستخدمها يومياً أكثر تلوثاً من غيرها.. عدد الجراثيم مخيف

92038Image1-1180x677_d

طرق لتحضير الطعام تؤثر سلباً على صحة أفراد أسرتك!.. تجنبها

istock-1144725706-1170x600

فوائد مذهلة لتناول الثوم الأسود

لماذا_يفطر_الصائم_على_التمر؟

وقت الافطار والسحور.. 9 أخطاء شائعة تدمر الصحة عليك تجنبها