الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مواطنون يشتكون توقف خدمات الكترونية للضمان الاجتماعي.. والمؤسسة توضح

العفو الدولية: ما يجري بغزة يسلط الضوء على سجل إسرائيل المروع في تهجير الفلسطينيين

ارتفاع عدد شهداء غزة لأكثر من 35 ألف

وزارة التربية: رفع قيمة الدعم المقدم للوجبة الغذائية المدرسية إلى 4.5 مليون دينار

أيرلندا : سنعترف بالدولة الفلسطينية هذا الشهر

افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال غاز الريشة الجمعة المقبل

هآرتس: إصابة 22 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات

الحوثيين: استهدفنا مدمرة أميركية في البحر الأحمر

مصدر مسؤول: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن في آذار الماضي

الأربعاء، 15-05-2024 02:17 م

اللعب في التراب يعزز الصحة النفسية

1715754795_image


الوكيل الإخباري - لطالما حذر الآباء أطفالهم من اللعب في التراب، لتأتي آخر صيحة في تعزيز الصحة النفسية، داعية إلى التعرض لقدر من التراب أو الطين لتقوية الجهاز المناعي.

وتلقي صحيفة لوس أنجليس تايمز الضوء على هذه الصيحة من خلال المعالجة النفسية باربارا لاوسون الحاصلة على شهادة في تخفيف الحزن.

اضافة اعلان


وتدعو لاوسون المشاركين في جلساتها المقامة على خلفية من زقزقة الطيور والموسيقى الهادئة إلى غلق أعينهم والحفر بأيديهم داخل حاويات مملوءة بالتراب، فتصل إليهم برودة التربة وملمسها الناعم الرطب، وتوجد عبوات المناديل الورقية قريبة التناول، لاستخدامها عند الرغبة في مسح الدموع التي قد يذرفونها من شدة التأثر.
وتعرض لاوسون (51 عاماً) أيضاً القفازات في جلساتها التي تقيمها في مساحة بمركز ساوث باي غاليريا التجاري بولاية كاليفورنيا والتي أسستها منذ عام 2022، ولكنها لا تنصحهم بارتدائها ليستطيعوا الاستفادة من لمس التربة مباشرة، وتقول إن بعض الأبحاث تشير إلى وجود أنواع من البكتيريا في التربة قد تساعد على تحمل الضغوط.
وتدور الأحاديث في جلساتها حول المشكلات التي تشغل الأذهان، وتعرض لاوسون أيضاً جلسات التأمل لدعم العافية النفسية، أو تقديم الاستشارات بشأن التخلص من الحزن.
وتتحدث لاوسون عن التأثير الإيجابي للعب في التراب والتعرض للخضرة على العافية.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_23649_9427cfc47b4-269a-49ae-a3e3-b8495de342b1

أفضل وقت لتناول أوميغا 3- قبل أم بعد الطعام؟

010-11-4

أطفال الولادة القيصرية أقل استجابة لجرعة لقاح الحصبة

thumb

الفلفل الأسود.. فوائد عديدة لكن ممنوع على هذه الفئات

664361d14c59b714aa55862a

لماذا لا ينبغي تشغيل المروحة ليلا أثناء النوم؟

6110825B-E30A-49C5-8F36-30F206C74C85

تحذير صحي.. هناك أجزاء في الدجاج لا ينبغي تناولها اطلاقاً

IMG_7767-730x438

دراسة: الكلام أثناء النوم قد يتطلب استشارة الطبيب