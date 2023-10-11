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الأربعاء، 11-10-2023 12:56 م

المكسرات للرضع- الفوائد والعمر المناسب لتناولها

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الوكيل الإخباري - تتساءل بعض الأمهات عن العمر المناسب لإدراج المكسرات في النظام الغذائي اليومي للرضع، خوفًا من تقديمها في سن مبكرة، مما يؤثر سلبًا على صحتهم.

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فوائد المكسرات للرضع
1- تصبح مناعة الرضع أكثرة قوة عند تناول المكسرات، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تزيد من قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات.
2- تلعب المكسرات دورًا كبيرًا في دعم وتطوير وظائف المخ عند الرضع، لغناها بأحماض أوميجا 3، التي تساعد على زيادة ذكائهم وتعزيز قدراتهم على التركيز والانتباه والتعلم.
3- تلعب المكسرات دورًا كبيرًا في بناء وتقوية عضلات الرضع، لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من البروتين.
4- تتميز المكسرات باحتوائها على معدن الكالسيوم، الذي يساهم في تقوية عظام الرضع وحمايتها من الكسور والإصابة باللين والهشاشة.
5- توفر المكسرات حماية كبيرة للرضع ضد الإصابة بالأنيميا، لاحتوائها على معدن الحديد، الذي يعمل على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسؤولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
6- تمثل المكسرات أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية عند الأطفال، لأن أحماض أوميجا 3 التي تتمتع بها تساهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

 

العمر المناسب لتناول الرضع المكسرات
وأوصت استشاري تغذية الأطفال الأمهات بعدم منح المكسرات للرضع إلا بعد بلوغهم عمر 10 أشهر أو بعد إتمامهم العام الأول، مع ضرورة مزجها بأطعمة أخرى، لتعزيز قيمتها الغذائية، مثل الفواكة والزبادي.


وأشارت إلى أهمية تقديم عينة من المكسرات للرضيع في البداية، مضيفةً: "إذا عانى من الطفح الجلدي وتورم الوجه ومغص البطن بعد تناولها، فهذا دليل على أنه مصاب بالحساسية تجاهها، ويجب إبعادها تمامًا عنه".

 

الكونسلتو 

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