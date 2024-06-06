النساء أكثر عرضة لها.. أسباب الأوردة العنكبوتية وعلاجها

الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "Stylebook" أن الأوردة العنكبوتية عبارة عن امتدادات موضعية للأوردة السطحية الدقيقة، والتي تبرز عبر الجلد، لا سيما في الساق، من خلال لونها الأزرق المائل للأحمر، وتتخذ شكل شبكة على غرار شبكة العنكبوت، وهو ما يفسر تسميتها بهذا الاسم.



استعداد وراثي

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن نشوء الأوردة العنكبوتية قد يرجع إلى أسباب عديدة، أبرزها الاستعداد الوراثي مثل ضعف النسيج الضام.

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لذا تُعد النساء أكثر عُرضة للإصابة بالأوردة العنكبوتية، نظراً لضعف النسيج الضام لديهن.



كما قد يكمن سبب نشوء الأوردة العنكبوتية في الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم.



وتشمل عوامل الخطورة الأخرى الوقوف أو الجلوس طويلاً والسِمنة والتغيرات الهرمونية، بالإضافة إلى التدخين.



مشكلة جمالية

وأضافت المجلة أن الأوردة العنكبوتية تعد في الغالب مشكلة جمالية، مشيرة إلى أنه يمكن إخفاؤها من خلال مكياج التمويه أو مستحضرات التسمير الذاتي، كما يمكن التخلص منها من خلال استئصالها بواسطة الليزر.



وتستلزم الأوردة العنكبوتية استشارة الطبيب إذا كانت كثيرة، حيث إنها قد تمثل مرحلة أولية للإصابة بدوالي الأوردة، والتي تحدث بسبب تسرب الأوردة العميقة.



سبل الوقاية

ويمكن الوقاية من الأوردة العنكبوتية من خلال اتخاذ التدابير، التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية النسيج الضام، مثل تدليك الساقين والحمامات المتناوبة (أي الماء البارد والدافئ بالتناوب).



كما ينبغي اتباع نمط حياة صحي يقوم على المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية لتعويض الوقوف أو الجلوس طويلاً، والتغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة، والإقلال من استهلاك اللحوم والدهون، مع شرب السوائل على نحو كافٍ، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين .

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