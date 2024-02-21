النظام النباتي الصحي يمنع ويعالج الشخير

الوكيل الإخباري - قالت دراسة حديثة إن الذين يتناولون نظاماً غذائياً صحياً نباتياً غنياً بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات هم أقل عرضة للمعاناة من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.



ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتناولون نظاماً غذائياً نباتياً غير صحي، يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات المكررة، والمشروبات السكرية، والأطعمة الغنية بالسكر والملح، هم أكثر عرضة لخطر انقطاع التنفس أثناء النوم.

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وبحسب "مديكال إكسبريس"، غالباً ما يصدر شخير بصوت عالٍ عن المصابين بانقطاع التنفس الانسدادي، ويبدأ تنفسهم ويتوقف أثناء الليل، وقد يستيقظون عدة مرات.



وتزيد هذه المشكلة من خطر ارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب، والسكري من النوع 2.



وتعد الدراسة التي أجريت في جامعة أديليد بأستراليا من أول التحليلات واسعة النطاق التي تبحث في العلاقة بين الأنظمة الغذائية النباتية ومخاطر انقطاع التنفس أثناء النوم.



وتضمن البحث بيانات عن 14210 أشخاص شاركوا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة.



وطُلب من المشاركين معلومات عن طعامهم، وتم تقسيمها إلى نباتي صحي أو غير صحي، أو يعتمد على مصادر حيوانية.



وأظهرت النتائج أن من يتبعون نظاماً غذائياً يعتمد على الأطعمة النباتية أقل عرضة للمعاناة من انقطاع النفس الانسدادي النومي بنسبة 19%، مقارنة بمن يعتمدون على أطعمة من مصادر حيوانية.



ومع ذلك، فإن من يتناولون نظاماً غذائياً غنياً بالأطعمة النباتية غير الصحية كانوا أكثر عرضة بنسبة 22% لانقطاع التنفس أثناء النوم، مقارنة بمن يتناولون كميات منخفضة من هذه الأطعمة.



ولوحظت اختلافات في المخاطر بالنسبة للنساء والرجال، حيث إن النظام الغذائي النباتي له علاقة أقوى بمخاطر انقطاع النفس الانسدادي النومي للرجال.

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