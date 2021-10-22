النوم سبب للإصابة بالسكري والسمنة في هذه الحالات

الوكيل الإخباري - يعتبر النوم عادة يومية تختلف عدد ساعاتها في الليل بين الأشخاص، الأمر الذي ينعكس على الحالة الصحية.

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أشارت الكثير من الدراسات إلى أن 8 ساعات تمثل عدد ساعات مثالية لحصول الجسم على الراحة اللازمة من النوم، ولتفادي الإصابة بعدد من الأمراض.



ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن ثلث سكان الولايات المتحدة لا يحصل البالغون على القدر الموصى به من النوم ليلًا. ولا يقتصر الأمر على الإرهاق الذي قد يخبئه لك إذا كنت تحصل على القدر الخاطئ من النوم، فقد أشارت دراسة جديدة إلى أنه يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري.



هذا وأظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature and Science of Sleep أن الحصول على قسط كاف من النوم قد يكون سببا مهما في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

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