الى ماذا تشير سرعة ضربات القلب عند الوقوف ؟

الوكيل الإخباري- يشكو بعض الأشخاص من سرعة في نبضات القلب عند أداء نشاط مثل الوقوف أو الجلوس أو الاستلقاء، لكنها غالبًا ما تستقر عند تغيير وضعية الجسم، فإلاما يشير ظهور هذا العرض؟



نستعرض في التقرير التالي، الأعراض التي تشير إلى ضربات القلب السريعة عند الوقوف، وفقًا لموقع التأمين الصحي البريطاني "NHS".

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أعراض متلازمة تسرع القلب الوضعي



قد تعاني من ظهور أعراض لمتلازمة تسرع القلب الوضعي "PoTS" عندما تقف لكنها تتحسن عند الاستلقاء، تتضمن الأعراض المصاحبة لزيادة دقات القلب:



-الدوخة أو الدوار.

-الإغماء.

-دقات قلب ملحوظة أو خفقان القلب.

-ألم صدر.

-ضيق في التنفس.

-التعرق.



قد تصاب أيضًا بأعراض أخرى، مثل:



-مشاكل في المعدة أو الهضم؛ مثل الشعور بالغثيان أو الإعياء أو الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ أو آلام في البطن.



-الصداع ومشكلات في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية النفقية؛ هي فقدان للرؤية في محيط العين مع الاحتفاظ بحدة الإبصار.



-تبدو يديك وقدميك أرجوانية.



-الضعف والتعب الشديد، التي تنعكس على عدم القدرة على القيام بالكثير من التمارين وصعوبات في النوم.



-ضبابية الدماغ، التي تظهر مشكلات في التفكير والذاكرة والتركيز.



يشير الأطباء إلى أن الأعراض السابقة قد تحدث مع الإصابة بارتفاع في ضغط وليست متوقفة فقط على متلازمة تسرع القلب الوضعي.



أسباب متلازمة تسرع القلب الوضعي



يمكن أن تتطور فجأة أو تدريجيًا بمرور الوقت، يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة، بينما يمكن أن يكون للآخرين تأثير كبير على حياتهم اليومية، قد تجد أن أعراضك تزداد سوءًا في الصباح ، وقد تتغير من يوم لآخر، يمكن لبعض الأشياء أن تجعل أعراضك أسوأ، مثل:



-الشعور بالحر.

-الأكل وخاصًة الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض.

-عدم شرب سوائل كافية.

-الاستراحة كثيرًا.



تشخيص متلازمة تسرع القلب الموضعي

كانت لديك أعراض متلازمة تسرع القلب الوضعي "PoTS"، فقد يفحص طبيبك ضغط الدم ومعدل ضربات القلب قبل الوقوف وبعده، قد يقوم الأخصائي بإجراء المزيد من الاختبارات، مثل:



-تحاليل الدم

-اختبارات البول.

-اختبارات القلب وضغط الدم، مثل مخطط صدى القلب وتخطيط القلب وضغط الدم على مدار 24 ساعة ومراقبة معدل ضربات القلب



يمكن أن يستغرق الأمر وقتًا حتى يتم تشخيص الأشخاص بالـ PoTS، لأن الأعراض مشابهة للحالات.



علاجات متلازمة تسرع القلب الموضعي

إذا تم تشخيص إصابتك بمتلازمة تسرع القلب الوضعي "PoTS"، فإن العثور على العلاج المناسب لك قد يستغرق وقتًا، يتبع أطباء أكثر من طريقة علاجية من بينها التالي:



-تغيير في نمط الحياة

قد يقترح أحد المتخصصين إجراء تغييرات على نمط حياتك، مثل الأكل والشرب في أوقات منتظمة ومحاولة إدارة التوتر أولاً.



-الأدوية

قد تحتاج أيضًا إلى تجربة العديد من الأدوية أو مجموعات الأدوية المختلفة، قد توصف لك أدوية للمساعدة في السيطرة على الأعراض، مثل حاصرات بيتا والمنشطات ومثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية "SSRIs" .



نصائح للوقاية من متلازمة تسرع القلب الموضعي

يمكن الوقاية من متلازمة تسرع القلب الموضعي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

-شرب الكثير من السوائل حتى يصبح البول شاحبًا.



-ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي والركض والبيلاتس والسباحة.



-رفع رأس السرير حتى لا تستلقي بشكل مسطح تمامًا.



-ارتداء الجوارب الداعمة لتحسين تدفق الدم.



-عدم الوقوف لوقت طويل.



-عدم النهوض بسرعة بعد الاستلقاء.



-عدم الجلوس لفترة قبل الوقوف.



-تجنب الإفراط في تناول الكثير من الكافيين.

الكونسلتو الطبي