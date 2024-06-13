انتبه- 5 علامات للكوليسترول تظهر ليلًا على هذا الجزء بالجسم

الوكيل الإخباري- ارتفاع الكوليسترول بالدم من عوامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن الاستدلال على المعاناة منه عن طريق أعراض تظهر ليلاً على القدمين.

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أعراض ارتفاع الكوليسترول على القدمين ليلاً:

1- ألم القدم: عادةً ما يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم ألمًا في القدمين، يأتي على هيئة ثقل أو تشنج ليلاً، مما يجعل الإنسان غير قادر على النوم.



2- تنميل القدم: يقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف السفلية عند ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، مما يسبب الشعور بالتنميل أو الوخز في القدمين.

3- برودة القدم: عندما تقل التروية الدموية المواصلة إلى الأطراف السفلية بسبب ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، تنخفض درجة حرارة القدمين، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة في الأصابع.



4- تورم القدم: إذا لم تستطع الشرايين إرسال الدم المؤكسج بكفاءة بسبب ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، تحدث الوذمة، وهي حالة تتراكم فيها السوائل في أنسجة بعض الأجزاء بالجسم، مثل القدمين.



5- انخفاض نبض القدم: يتسبب انخفاض تدفق الدم والأكسجين الناتج عن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالدم إلى الأطراف السفلية في ضعف النبض بالقدمين.