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الإثنين، 10-04-2023 12:43 م

باركنسون..أعراض يجب الحذر منها

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الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لباركنسون والاضطرابات الحركية، إنه مرض يصيب الجهاز العصبي، وأسباب الإصابة به غير معلومة على وجه الدقة، غير أن هناك عوامل، تعزز الإصابة به مثل الوراثة، والتقدم في العمر، والتعرض للسموم.

وأوضحت الجمعية أن الإصابة بباركنسون تقتل الخلايا العصبية في الدماغ، التي تنتج دوبامين، المسؤولة عن التحكم في الحركة.

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فيؤدي نقصها إلى ظهور أعراض باركنسون المعروف أيضاً بالشلل الرعاش وهي بطء الحركة، وتيبس العضلات، والارتعاش، واضطرابات التوازن.


التجمد
ومن الأعراض المميزة أيضاً ما يعرف "بالتجمد" وهو اضطراب حركي يعني العجز عن المشي على نحو مفاجىء، ويستمر ما بين بضع ثوان ونصف دقيقة، وغالبا ما يكون التجمد بسبب التوتر العصبي، كما هو الحال أمام إشارة المرور، أو عند النزول في المحطة التالية أثناء ركوب الحافلة.


وإلى جانب الأعراض المميزة، قد يعاني المصاب أيضاً من صعوبات في التفكير، ومشاكل في البلع، والشم، والمثانة، ومشاكل نفسية .

 


ورغم من أنه غير قابل للشفاء، إلى أنه يمكن السيطرة على أعراضه بالعلاج بما يعرف ببدائل الدوبامين، بالإضافة إلى وسائل    المساعدة على المشي مثل العكاز ، والمشاية بالعجلات

 

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