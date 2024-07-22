بالرغم من مذاقه الشهي .. 3 فئات من الضرر عليها تناول الفلافل

الوكيل الإخباري- الفلافل من الأصناف الرئيسية على مائدة الإفطار؛ ولكن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناولها، حتى لا تتفاقم أعراضهم الصحية، خاصة مرضى النقرس، لأنها تحتوي على مستويات عالية من البيورينات، لذا يستلزم ذلك الانتباه جيدًا، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

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أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في مصر ، في حديثه لموقع «الوطن»، أن "الفلافل" توفر العناصر الغذائية المفيدة، وتعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن، ولكن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناولها.



هناك بعض الفئات الممنوعة من تناول الفلافل لأسباب صحية كالتالي:



مرضى القولون العصبي: من الفئات الممنوعة من تناول الفلافل، لأنها تعتبر من البقول، التي تحتوي على ألياف وسكريات قصيرة السلسلة، وهي سكريات قد تكون صعبة الهضم لمرضى القولون العصبي، مما يمكن أن يسبب تهيج الأمعاء، وزيادة إنتاج الغازات، والشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، وفقًا لـ«بدران».



مرضى النقرس: يحذر «بدران» مرضى النقرس من تناول البقول بشكل عام، والفلافل على وجه التحديد، لأنها تحتوي على مستويات عالية من البيورينات، التي يمكن أن تزيد من مستويات حمض اليوريك في الدم، وتسبب زيادة التهاب المفاصل بسبب تجمع بلورات حمض اليوريك في المفاصل.



الأشخاص الذين يعانون من حساسية البصل والثوم: هم أكثر الفئات الممنوعة من تناول الفلافل، لأنها قد تثير الحكة، وتؤدي إلى تورم في الفم، الشفتين، الحلق، أو اللسان، بالإضافة إلى طفح جلدي أو ارتيكاريا، وآلام في المعدة، وغثيان، أو قيء، وفقًا لـ«بدران».



