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الثلاثاء، 29-09-2020 09:53 ص

بذور مفيدة تساعد على محاربة الاكتئاب.. تعرف عليها

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الوكيل الاخباري - تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن الاكتئاب يصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم وأن عدد الحالات ازداد بنسبة 18% في الفترة الفاصلة بين العامين 2005 و 2015.

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وتلفت إلى أن هذا يمكن أن يسبب أمراضاً خطرة مع مرور الوقت، مع التذكير بأن هذه الحالة تدفع نحو 800 ألف شخص إلى الانتحار سنوياً وأن اعمار هؤلاء تتراوح بين 15 و 29 عاماً.


ولهذا نبهت المنظمة إلى ضرورة الحرص على التخلص من هذه المشكلة بالطرق العلاجية الطبية. وفي هذا الإطار يشير بعض الخبراء إلى انه يمكن ايضاً الاعتماد على بعض أنواع الطعام ومنها بذور الشوفان. فهي تعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتساعد على لاشعور بالتحسن.


كذلك تحتوي هذه البذور على الألياف القابلة للذوبان، وهذا يعني أنها تحد من اضطرابات الجهاز الهضمي، كما أنها تساهم في تعديل مستوى السكر في الدم وبالتالي تمنع التقلب المفاجئ في المزاج.

وتعتبر بذور الشوفان أيضاً مصدراً مهماً للفيتامينات B1 وB6 وB5. وهي من المغذيات التي تساعد على الشعور بالاستقرار على المستوى النفسي لأنها تؤثر على إنتاج بعض المكونات الكيميائية في الدماغ التي تؤثر على المزاج.


ومن أجل الاستفادة من هذه الخصائص ينصح بإضافة البذور أو الدقيق المصنوع منها إلى مختلف الوصفات وإلى تناول أنواع الخبز التي تحتوي عليها من دون مبالغة في الكمية.

 

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