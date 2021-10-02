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السبت، 02-10-2021 04:52 م

بسبب هذه المخاطر امنع أطفالك من استخدام الهاتف

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الوكيل الاخباري- حذرت دراسة علمية جديدة من خطورة تأثير استخدام الهواتف المتحركة واللوحيات وأجهزة الألعاب، قبل النوم، على الأطفال.

وشملت الدراسة أطفالا من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا ودول غربية أخرى.

ورأت الدراسة أن الأطفال ينامون مدة أقل ويكون نومهم أقل جودة إذا استخدموا الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المختلفة في الليل.

 
وقال الباحثون إن الأطفال بعمر 6 و 15 عاما هم الأكثر عرضة للتأثر، وألقوا باللوم على ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والإنترنت ومشاهدة التلفزيون.

 

في الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات وما دون ذلك، كان التلفزيون والأجهزة اللوحية السبب الرئيسي لنوم أقصر لأولئك الأطفال.

واستعرض البحث الذي أجرته جامعة جنوب الدنمارك 49 دراسة نُشرت بين عامي 2009 و 2019، مع دراسات شملت ما بين 55 و 369.595 طفلا.

ونظر الخبراء في العلاقة بين استخدام الوسائط الإلكترونية، بما في ذلك نوع الوسائط ومدتها، وأنماط النوم، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأخذوا بعين الاعتبار عدة عوامل مثل وقت النوم وبداية النوم وجودة النوم (الاستيقاظ ليلا) ومدة النوم والتعب أثناء النهار.

 
المصدر: إرم

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