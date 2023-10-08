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الأحد، 08-10-2023 12:35 م

بعد انتشارها في باريس.. كيف تتخلص من حشرة البق؟

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الوكيل الإخباري - أثار انتشار بق الفراش في الأماكن العامة بباريس حالة من الذعر في الشارع الفرنسي، حيث تم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديجول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في باريس، وشارك العديد من الفرنسيين صوراً وفيديوهات للحشرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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البق يتغذى على دم البشر والحيوانات
يعد البق من الحشرات التي تتغذى على دماء الحيوانات والبشر، ويكون لونها بني، وليس له أجنحة، ويبلغ حجمه تقريبًا من 5 إلى 7ملليمترات، أما البق البالغ له أجسام مسطحة بحجم بذرة التفاح، وبعد الرضاعة، تنتفخ وتتحول إلى اللون المحمر.


كيفية التخلص من البق
للتخلص من بق الفراش، يمكنك البدء باتخاذ بعض الخطوات في المنزل:
- غسل الفراش والستائر والملابس بالماء الساخن وجففها على أعلى درجة حرارة للتجفيف.
- استخدم فرشاة صلبة لفرك طبقات المرتبة لإزالة بق الفراش.
- قم بتنظيف سريرك والمنطقة المحيطة به بالمكنسة الكهربائية يوميًا، بما في ذلك النوافذ والقوالب.
- إصلاح الشقوق الموجودة في الحواط حتى لا يختبأ بها.
- تخلص من الفوضى حول سريرك، وانقل سريرك بعيدًا عن الجدران والأثاث الآخر.
- التخلص من البق بالعلاجات الكميائية مثل المبيدات الحشرية المعتمدة من قبل وكالة حماية البيئة والتي تشير ملصقاتها إلى أنها مخصصة للسيطرة على البق.
- من الأفضل الاستعانة بمبيد محترف لديه خبرة في مكافحة بق الفراش.


البق لا يصنع أعشاشًا مثل النمل أو النحل ولكنه يميل إلى العيش في مجموعات بأماكن للاختباء، ولا يطير، لكن يمكنه التحرك بسرعة فوق الأرضيات والجدران والأسقف.

 

 

الكونسلتو 

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