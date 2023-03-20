بماذا يشير حرق اللسان؟.. إليك الأعراض والعلاج

الوكيل الاخباري- تعد متلازمة حرق اللسان أو الفم الحارق مشكلة مزعجة، تعيق ممارسة الحياة اليومية، متسببًة في صعوبات عند ممارسة الحياة اليومية، لحسن الحظ في بعض الحالات يختفي الألم في غضون أيام من تلقاء نفسه، في أحيان أخرى يكون العلاج هو الطريق المناسب.



نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من الأسباب والأعراض للإصابة بحرقة اللسان، وفقًا لموقع "Cleveland clinic".

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ما هو حرق اللسان؟

تعد متلازمة الفم الحارق أو حرق اللسان، إحساس على اللسان أو سقف الفم أو الشفتين، غالبًا ما تنتشر على مدار اليوم بعد الإصابة بها، عندما تستيقظ تشعر بالحرقان في وقت لاحق من اليوم، قد يتحسن الألم في اليوم التالي، أو يستمر لفترة أطول.



أنواع حرق اللسان



يوجد نوعين من حرق اللسان، هما كالتالي:



-يحدث عندما يكون حرق اللسان مفاجئًا.

-يحدث بسبب ارتجاع المريء.

أعراض حرق اللسان

-ألم في الفم يشبه الوخز أو الحرقة أو الحرقان.

-إحساس حارق على اللسان وسقف الحلق والشفتين أيضًا.

-خدر في الفم يأتي ويذهب.

-طعم معدني في الفم.

-جفاف الفم.



أسباب حرق اللسان

يمكن أن يحدث حرق اللسان للأسباب التالية:

-ارتجاع المريء.

-الحساسية لمنتجات الأسنان المعدنية أو بعض الأطعمة.

-اكتئاب.

-جفاف الفم.

-التغيرات الهرمونية .

-التهابات الفم.

-نقص فيتامينات.

-صرير الأسنان.

-متلازمة سجوجرن، التي تسبب جفاف الفم وجفاف العين.

-الإصابة بأحد الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض الغدة الدرقية ومشكلات في الكبد.

-قد يؤدي نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك أو الحديد إلى الشعور بحرق اللسان.



علاج حرق اللسان



تشمل علاج حرق اللسان بعض مضادات الاكتئاب ودواء مضاد للصرع ودواء يستخدم للنوبات وألم الهربس.



طرق الوقاية من حرق اللسان

يمكن تقليل الأعراض وتجنب أي شيء يهيج من الفم، مثل التالي:

-الأطعمة أو المشروبات عالية الحموضة؛ مثل عصائر الحمضيات.

-الأطعمة أو المشروبات الساخنة والحارة.

-التدخين.

-الحصول الاحتياجات اليومية من فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والحديد.



وقت التعافي من حرق اللسان

يمكن أن تستمر متلازمة الفم الحارق لأشهر أو حتى سنوات، يتحسن حوالي ثلث المصابين خلال ثلاث إلى خمس سنوات دون أي علاج، لكن الحصول على الدواء يمكن أن يحرز تقدمًا هائلًا ويخفف من حدة الأعراض خلال فترة من أيام إلى أسابيع.



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