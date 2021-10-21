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الخميس، 21-10-2021 03:33 م

تأثير انخفاض الحديد على الصحة في منتصف العمر

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الوكيل الإخباري - الحديد من أهم المعادن التي يحتاجها جسم الإنسان وهو يدخل في عدد من العمليات الحيوية لمختلف أجهزة الجسم، ويجب أن يكون مستواه في جسم الإنسان الدم هو 60 إلى 170 ميكروجرام لكل ديسيلتر من الدم، وأي خلل في مستواه يؤثر عل الصحة العامة خاصة في منتصف العمر.

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انخفاض الحديد والصحة

 

وفي سياق انخفاض نقص الحديد أظهرت دراسة نشرت في موقع "ميد ويب" الطبي، أن نقص الحديد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة وضيق التنفس وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية في منتصف العمر.

 

وفي الدراسة قام الباحثون بتتبع 12164 شخصًا لا يعانون من أمراض القلب لأكثر من عقد لمعرفة كيف يؤثر نقص الحديد على خطر الإصابة بأمراض القلب، وخلال المتابعة، كان هناك 2212 حالة وفاة، بما في ذلك 573 لأسباب تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية.


ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد الوظيفي كانوا أكثر عرضة بنسبة 24% للإصابة بأمراض القلب التاجية أثناء الدراسة. كما كانوا أكثر عرضة بنسبة 26% للوفاة من النوبات القلبية أو غيرها من أسباب القلب والأوعية الدموية و 12% أكثر عرضة للوفاة لأي سبب. لم يجد الباحثون أي صلة بين نقص الحديد الوظيفي والسكتة الدماغية.


وقدر مؤلفو الدراسة أن نقص الحديد الوظيفي بين هؤلاء البالغين في منتصف العمر يفسر 5.4% من جميع الوفيات و11.7% من الوفيات لأسباب القلب والأوعية الدموية و10.7 % من الحالات، التي تم تشخيصها حديثًا بأمراض القلب التاجية.

 

مصادر الحديد الطبيعية

 

 1 - اللحوم الحمراء.
2 - الدجاج الطازج.
3 - الأسماك على اختلاف أنواعها.
4 - الخضروات الورقية وأهمها السبانخ والجرجير.

5 - الحبوب مثل الفاصولياء والحمص.
6 - المكسرات ومنها اللوز والكاجو.

 

المصدر - سيدتي

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