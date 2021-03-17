تؤثر على جميع أنشطة الجسم.. كيف تكتشف بنفسك مشاكل الغدة الدرقية؟

الوكيل الاخباري - تؤثر المشاكل والاضطرابات التي قد تتعرض لها الغدة الدرقية على عمل جميع أجهزة الجسم بشكل صحيح، وتتنوع تلك الاضطرابات ما بين نشاط وخمول في عمل تلك الغدة.



يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية إلى تسريع عمل أنظمة الجسم، بينما يؤدي خمولها إلى بطء شديد في عمل أنظمة الجسم، ولاكتشاف ما إذا كنت تعاني إحدى هاتين المشكلتين، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة، "صحة جدة"، الأعراض التي تظهر عند خمول الغدة الدرقية، وفرط نشاطها.



* أعراض خمول الغدة الدرقية:

- الشعور بالبرد.

- بطء في معدل ضربات القلب.

- الإجهاض.

- عدم انتظام الدورة الشهرية عند الإناث.

- الإمساك.

- جفاف الجلد.

- زيادة في وزن الجسم.

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* أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية:

- الشعور بالحر.

- خفقان القلب.

- التعرق بشكل أكثر من المعتاد.

- التهيج والتوتر.

- الأرق.

- فقدان الوزن رغم وجود شهية طبيعية.



وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن اختصاصية التغذية ماريال منصور، أن تناول أغذية محددة قد تؤدي إلى مشاكل صحية ومضاعفات لدى مرضى الغدة الدرقية.



وأوضحت خبيرة التغذية أن هذه الأطعمة هي:

- بروتين الصويا، وذلك لأنه يؤثر على منع امتصاص الجسم لهرمون الغدة الدرقية.

- الخضروات الصلبة، كاللفت، القرنبيط، الملفوف والبروكلي، والتي تحتوي على مادة كيميائية تبطئ عمل الغدة الدرقية.

- منتجات القمح الغنية بالغلوتين، كالطحين والشوفان والمعكرونة، وذلك لأنّها تؤثر على وظائف الغدة الدرقية في الجسم.

- الدهون والمقالي، التي توجد في الوجبات السريعة، كاللحوم الغنية بالدهون، واللحوم المصنعة والحلويات، وذلك لأنها تزيد من خطر الالتهابات وحدوث اضطرابات في عمل الغدة الدرقية.

- الكافيين، وذلك لأنه يؤثر سلبا على امتصاص أدوية الغدة الدرقية في الأمعاء، الأمر الذي يعوق تنظيم إفرازات الغدة الدرقية.

- الأطعمة المصنعة، وذلك لأنها غنية بكميات كبيرة من الصوديوم، وتؤدي إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية.

سبوتنيك

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