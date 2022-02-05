الوكيل الاخباري - تجارب الاجهاض والحمل وطرق الحمل بتوأم ربما تكون من المواضيع الهامة التي تثير اعجاب واهتمام معظم النساء، وذلك لأن شعور الأمومة أمر لا يمكن السيطرة عليه، فعندما تتزوج الفتاة تبحث عن طرق الحمل ومواعيد التبويض وهكذا، ومع تأخر الحمل تبحث عن الطرق المجربة للحمل بتوأم خاصة من بعد التعرض للاجهاض.

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تجارب الاجهاض والحمل وطرق الحمل بتوأم

عندما تتعرض الأم للاجهاض فلابد من استشارة الطبيب عن السبب حتى يمكن علاجه وتفاديه في الحمل القادم.



ثم بعد ذلك التفكير في طرق لتنشيط التبويض والحمل مرة أخرى بعد الاجهاض ولكن بتوأم.



فتجربة حمل التوأم من التجارب الممتعة والتي لابد على الأم الاستعداد لها والتجهيز لها ببعض الخطوات|.



والتي من أهمها تناول الأدوية المحفزة للمبيض والتي تطلق العديد من البويضات الصالحة للحمل وبالتالي زيادة فرص الحمل.



ويمكن خوض تجربة التلقيح الصناعي أو الحقن المجهري ولكن يجب عمل الفحوصات الشاملة لتفادي أي مشكلة قد تعيق نجاح التجربة.



تجربتي مع الميرمية للاجهاض

الاجهاض من أكثر الأمور التي تسبب حالة نفسية سيئة للأم ولذلك لابد من أن أنقل تجربتي مع المرمية للاجهاض .



بعد الحمل بأربعين يوما حدث لي نزيف لك يكن في الحسبان وقد استشرت الطبيب وقال اجهاض.



وبعد الاجهاض لجأت إلى تناول عشبة المرمية لما لها من دور كبير في تنظيف الرحم وبالتالي تزيد من فرص الحمل مرة أخرى.



ولذلك لابد من الابتعاد عن تناول المرمية في أثناء الحمل خاصة في الشهور الأولى من الحمل.



افضل وقت للحمل بعد الإجهاض

لا ينصح الأطباء بحدوث حمل بعد الاجهاض مباشرة إذ ينبغي اعطاء مدة للرحم حتى يتم تنظيفه من أي شوائب.



وحتى لا يحدث أي عدوى للجنين الجديد ومن المتوقع أن ينتظم التبويض بعد الاجهاض بحوالي أسبوعين.



ولكن لابد من استشارة الطبيب حول حالتك بعد الاجهاض لأن كل حالة تختلف عن الأخرى.



حبوب فيمارا والتوام تجربتي

ومن بين التجارب التي لابد من نقلها للنساء هي حبوب فيمارا والتوام تجربتي .

حيث تقول صاحبة التجربة أنها كانت تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية بالاضافة إلى بعض المشاكل النسائية الأخرى.



وهذه المشكلة هي السبب في تأخر الحمل وضعف التبويض لذلك نصحها الطبيب باستخدام حبوب فيمارا.



وهي عبارة عن حبوب منشطة للمبيض ويساعد على تنظيم الدورة الشهرية والتخلص من اضطراباتها.



وخلال شهرين من استخدام فيمارا قد حدث الحمل في توأم والحمد لله.



تجربتي مع القرفة للاجهاض

وفقا لما ورد في موسوعة المدير فإن هناك تجربة تنقل أضرار القرفة للاجهاض.

فمن المعلوم أن القرفة تسبب الكثير من المخاطر أثناء الحمل لأنها تزيد من انقباضات الرحم.



وهو ما يدفع إلى الاجهاض ولذلك لابد من الابتعاد تماما عن تناول القرفة وأي مشروبات أخرى دون استشارة الطبيب أثناء الحمل



هل البصل يسبب إجهاض

لا ينصح بتناول مشروب مغلي قشر البصل أثناء الحمل لأنه مضر جدا.



حيث تلجأ بعض النساء إلى استخدامه للقضاء على الحمل والتعرض للاجهاض وهو أمر غاية في الخطورة يجب الابتعاد عنه.



حيث يؤدي هذا المشروب إلى النزيف والالتهاب الشديد في الرحم وبالتالي يعرض الأم للخطر.



ويجب الأخذ في الاعتبار أن القيام بالاجهاض أمر مرفوض يعرض الأم للخطر والوفاة.