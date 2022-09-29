تجنبي هذه الأطعمة.. إذا كنت تريدين أسنانا بيضاء

الوكيل الإخباري - ابتسامتكِ لها انطباع عند الآخرين، فماذا إذا تحولت أسنانكِ إلى اللون الأصفر؟ بالتأكيد ستؤثر في مظهركِ الجمالي، وانطباع الآخرين عنكِ منذ المقابلة الأولى.

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إليكِ بعض الأطعمة والمشروبات، التي تجعل أسنانك تبدو صفراء اللون:

1 . القهوة والشاي

قد يكون من المفاجئ أن تسمعي ذلك، لكن مشروبكِ المفضل، مثل: الشاي والقهوة، يحتوي على مادة التانينات التي يمكن أن تسبب التصاق مركبات ملونة بأسنانكِ، ما يؤدي إلى اصفرار الأسنان.

القهوة، أيضاً، ذات طبيعة حمضية جداً، والأطعمة الحمضية ضارة بصحة الفم. بدلاً من ذلك، اشربي شاي الأعشاب في بداية يومكِ.

2 . المشروبات الغازية الداكنة

تحتوي المشروبات الغازية، مثل الصودا والكولا، على درجة حموضة حمضية للغاية، ويمكن أن تؤدي إلى تآكل طبقة المينا، ما يجعل أسنانك أكثر عرضة للتلطيخ، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمواد الكيميائية التي تضيف نكهة إلى هذه المشروبات أن تقضي على مينا الأسنان، وتعزز تسوسها.

3 . الحلويات

يتفق الجميع على حقيقة أن السكر هو العدو الأكثر شيوعاً لصحة أسنانكِ، ويمكن أن يتسبب استهلاك الحلويات، خاصةً الأنواع الداكنة، مثل الشوكولاتة، في حدوث تلطيخ، وتأتي الحلوى الصلبة أيضاً مع أصباغ يمكن أن تلتصق بأسنانكِ.

4 . صلصة الصويا

قد ترغبين في إضافة كمية جيدة من صلصة الصويا إلى طعامكِ، لكن من المؤكد أن أسنانكِ لن تحب ذلك، ويمكن للصبغة البنية الداكنة التي تحتويها أن تلطخ أسنانكِ، ويجب تجنب الإفراط في استهلاك الصلصات العالية التركيز، مثل صلصة الصويا.

5 . المواد الغذائية الحمضية

الأطعمة الحمضية، مثل: الطماطم أو الليمون، معبأة بالعناصر الغذائية، لكن هذه الأطعمة الملونة يمكن أن تؤدي إلى تآكل طبقة المينا عند تناولها بكميات زائدة، ويمكن أن تزيد أيضاً خطر الإصابة بالتسوس.

6 . العنب البري والعليق والرمان

على الرغم من أن هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة، فإنها شديدة التصبغ، ويمكن أن تسبب بقعاً بأسنانكِ.

زهرة الخليج