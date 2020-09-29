تحذير من إضافة هذه المكونات إلى القهوة!

الوكيل الاخباري - لا يمكن أي منا أن يبدأ يومه من دون تناول كوب من القهوة أو مشتقاتها علماً أنها تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة للجسم في حال لم تتم المبالغة في استهلاكها.

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وفي هذا السياق دعا باحثون أجروا دراسة نشرت نتائجها في صحيفة "بينك فيلا" إلى ضرورة الانتباه إلى عدم إضافة هذه المكونات إلى القهوة.



1- الكريما المبيضة الصناعية لأنها تحتوي على فوسفات الصوديوم الذي يزيد احتمال المعاناة من أمراض القلب بسبب مساهمتها في رفع نسبة الكوليسترول الضار.



2- المحليات الصناعية لأنها غنية بالسعرات الحرارية، ما يعني أنها يمكن أن تساهم في زيادة الوزن مع ما يصاحب هذا من أمراض خطرة.



3- الحليب المكثف الملحى وهو يضيف إلى القهوة نكهة لذيذة لا مثيل لها لكن يجب الانتباه لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة جداً من السكر. ومع تكرار تناوله إلى جانب أطعمة غنية بهذه المادة يمكن توقع المعاناة من ارتفاع مستوى السكر في الدم والسمنة وغير ذلك. إذاً من الأفضل تجنب هذه المكونات إلى القهوة.

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