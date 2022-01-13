الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 01:53 م

تحذير من مرض نادر يصيب الرُضع

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الوكيل الإخباري-قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن رتق القناة الصفراوية Biliary atresia، النادر يُصيب الرضع، بانسداد القناة المرارية، أو غيابها نهائياً.

وأضافت المؤسسة أن سبب المرض مجهول، وأن أعراضه اصفرار العينين، والجلد، والبول داكن اللون، والبراز طيني اللون، وانتفاخ البطن، وتضخم الكبد. وغالباً ما تظهر هذه الأعراض بين الأسبوعين الأول والسادس بعد الولادة.


وشدّدت المؤسسة على استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج بالجراحة أو بزراعة الكبد، وذلك لتجنب إصابة الرضيع بفشل كبدي.

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