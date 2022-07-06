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الأربعاء، 06-07-2022 11:58 ص

ترتيبات صحية ضرورية قبل الحمل

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الوكيل الإخباري - تؤثر صحة المرأة العامة وأي دواء تتناوليه على فرص حملها. ورغم أن زيارة الطبيبة غير ضرورية إلا في بعض الحالات، إلا أنها قد تكون مفيدة.

وعند وجود حالة طبية طويلة الأمد مثل الصرع أو الربو أو السكري أو الاكتئاب، فإن زيارة الطبيبة ضرورية  قبل التخطيط للحمل، إلى جانب تعديل نمط الحياة باتباع نظام غذائي متوازن، صحي ومتنوع، وممارسة المزيد من التمارين والحركة.

وعند تناول الأدوية للعلاج يجب تغييرها لأن بعضها ضارة بصحة طفل المستقبل، مثل أدوية حب الشباب الشديدة.

وقد يحتاج التخلص من تأثير الأدوية 3 أشهر، لذلك يجب مراجعة الطبيبة قبل هذه الفترة من التخطيط للحمل.

وينصح الأطباء بتناول جرعة من فيتامين بـ 9، أو حمض الفوليك قبل وقت طويل من الحمل، إذا كان هناك ما يلي:

• تاريخ عائلي من عيوب الأنبوب العصبي.
• مرض السكري.
• مرض الاضطرابات الهضمية.
• تناولت دواء الصرع سابقاً.

ومن الأفضل أيضاً تجنب بعض الأدوية التي تباع دون وصفة طبية، مثل مسكنات الإيبوبروفين، لأنها غير آمنة في الحمل.

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