تزيد الوزن .. أخطاء احذر الوقوع فيها عند تناول الحساء

الوكيل الإخباري _ يعد الحساء من الاطعمة الخفيفة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، كما ينصح خبراء التغذية بتناولها عند الرغبة في فقدان الوزن، وذلك لانها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترات طويلة، وهذا ما يحتاجه متبعو الدايت للتحكم في السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم ، الا ان هناك بعض العادات الخاطئة التي يقع بها الاشخاص اثناء تناول الحساء حيث تؤدي لزيادة الوزن :

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1- شوربة الكريمة

وذلك لأن المكونات التي تحضّر بها، مثل الكريمة والزبدة والحليب والقشدة، تكسبها نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون.





2- الحساء المهروس

وذلك لان هرس الخضروات يفقدها جزءًا كبيرًا من الألياف، وهي من العناصر الغذائية الضرورية لفقدان الوزن

3- تناول الحساء على الغداء فقط

حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين بدأوا يومهم بتناول الحساء، خسروا قدرًا كبيرًا من الدهون المتراكمة بأجسامهم.

4- الحساء المعلب

وذلك لأن الحساء المعلب الموجود في الأسواق يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم الذي يتسبب في زيادة الوزن عن طريق احتباس السوائل بالجسم، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم.

5- حساء الخضروات

كشف خبراء أن الأشخاص الذين يداومون على تناولها، تفتقد أجسامهم فيتامينات ومعادن ضرورية

المصدر : الكونسلتو



