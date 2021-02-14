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الأحد، 14-02-2021 11:30 ص

تشنّج الساقين ليلاً.. إليك الأسباب والحلول

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الوكيل الاخباري - يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة تشنّج الساقين المزعجة، وخصوصاً عندما يذهبون إلى النوم. ويفسّر الطبيب الفرنسي جان لوي دوكاسيه، هذا بأنه يعود إلى عوامل مختلفة من أبرزها: النوم بوضعية غير مريحة، الشعور بالبرد، ممارسة الرياضة القاسية قبل ساعات قليلة من موعد الذهاب إلى السرير، عدم شرب كمية كافية من الماء خلال النهار، المعاناة من نقص في المغنيزيوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم، فضلاً عن تناول بعض أنواع الأدوية وخصوصاً تلك المدرّة للبول أو التي تحتوي على الكورتيزون أو المهدّئة للأمعاء.

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ومن أجل التخلص من هذه المشكلة، يقترح تطبيق بعض النصائح ومنها دفع العضلات إلى الاسترخاء، وضع القدم على الأرض ثم شدّ عضل الساق وجعله يسترخي بعد ذلك بواسطة اليد مع التدليك من أجل تحريك الدورة الدموية.


كذلك من المهم برأيه شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى ليترين من الماء يومياً واتباع نظام غذائي متنوع وصحي من أجل الحصول على كمية كافية من المغنيزيوم والبوتاسيوم والكالسيوم. كما أنه يدعو إلى استشارة الطبيب في حال استمرار المشكلة رغم القيام بكل المحاولات اللازمة للتخلص منها.

 

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