تعرف على أسباب آلام المفاصل ليلا!

الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من آلام المفاصل في الليل وهي من أصعب الآلام التي يتعرض لها الإنسان والتي من شأنها أن تؤثر على حيوية الجسم ونشاطه كما قد تؤدي إلى قلة التركيز والتعب المزمن وغيرها من التأثيرات.

فما هي أسباب آلام المفاصل أثناء الليل؟ وهل يمكن الوقاية منها؟ ومتى يجب زيارة الطبيب؟

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* أسباب آلام المفاصل أثناء النوم عديدة، وتشمل:

1- آلام الركبة:

يعد مفصل الركبة أحد أهم المفاصل في الجسم لأن وزن الجسم يرتكز عليه. لذا فإنه أكثر عرضة للتآكل وينتج عن ذلك آلام المفاصل خصوصًا أثناء الليل. لكن لا يجب ربط ألم الركبة حصرياً بالمفصل فهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى ذلك.



2- التهاب بطانة المفصل:

يحدث التهاب في بطانة المفصل في بعض الحالات عند تعرض المفصل إلى الجرح ما يتسبب بآلامٍ، كما تجدر الإشارة إلى أنّه ليس من الضروري أن يتسبب الجرح بأي احمرار أو ارتفاع في درجة الحرارة، أي قد يكون ألم المفصل العارض الوحيد. وفي هذه الحالة يمكن تناول الأدوية المضادة للالتهابات كالأيبروفين، بالإضافة إلى استخدام كمادات الماء الباردة.



3- داء النقرس:

يؤثر داء النقرس على المفاصل بشكل كبير إذ يؤدي إلى التهابها، ويشير ارتفاع درجة حرارة البشرة التي تغطي المفصل مع وجود ألم فيه إلى الإصابة بالنقرس. والجدير بالذّكر أنّه في حال بدأ الألم عند مفصل أصبع القدم الكبير فهذا مؤشر على وجود النقرس، أما في حال بدأ في مفصل الركبة فهذا دليل على وجود النقرس الكاذب.



4- التهاب المفاصل الروماتويدي:

يعد التهاب المفاصل الروماتيدي أحد أنواع التهاب المفاصل الذي يؤثر غالبًا على مفاصل الرسغين واليدين والقدمين، كما يتمثل الألم بنوبات تظهر وتختفي.



5- التهاب المفاصل الصدفي:

يصيب التهاب المفاصل الصدفي 20 في المئة من الأشخاص المصابين بالصدفية، وهو أحد أسباب الام المفاصل أثناء النوم الذي يؤدي إلى تصلّبها ويجعل حركتها تبدو أكثر صعوبة.



6- وضعية النوم:

تؤثر وضعية النوم على الآلام التي قد تصيبك، لذا من الأفضل تحديد الجهة التي تؤلمك أكثر والنوم على الجهة الأخرى أو على الظهر، كما يمكن استخدام وسادة بين الركبتين.



7- التهاب الجراب:

يعتبر الجراب كيساً ممتلئاً بسائل يفصل بين المفاصل ليمنع احتكاكها، ويمكن أن يؤدي التهاب هذا الكيس إلى آلام المفاصل أثناء النوم، كما يرافقه عدد من العوارض الأخرى كآلام في مفاصل الحوض والفخذ، وآلام تزيد عند الوقوف بعد الجلوس لفترة طويلة وزيادة آلام الحوض أثناء النوم.



8- الحمل:

قد تعاني النساء أثناء الحمل من آلام المفاصل بخاصةٍ أثناء النوم وذلك بسبب ضغوطات على الحوض والعمود الفقري. وفي هذه الحالة يمكن الاستعانة بالوسائد المخصصة للحامل، كما يجب تحديد الجهة الأكثر ألمًا والنوم على الجهة الأخرى.



ويُشار إلى أنّ آلام المفاصل قد تسوء ليلاً عند النوم على جهة واحدة طول الليل ما قد يؤدي إلى تصلب المفاصل وزيادة الألم فيها أو عند انخفاض إفراز هرمون الكورتيزول المسؤول عن منع الالتهاب ليلًا.



وللوقاية من آلام المفاصل أثناء النّوم، إليك بعض النّصائح التي يمكن اتّباعها أثناء النهار للتخفيف من الألم ليلاً:

- عدم حمل أشياء ثقيلة.

- تمديد الجسم بخاصةٍ قبل التمارين الرياضية وبعدها.

- ارتداء أحذية مناسبة.

- أخذ قسط من الراحة خلال النّهار.

- ممارسة التمارين الرّياضية الخفيفة كالمشي.



شاشة نيوز