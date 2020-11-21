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السبت، 21-11-2020 01:05 م

تعرّف على أسباب التهاب الحلق الدائم

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الوكيل الإخباري _ يعد التهاب الحلق من الامراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، والتي تنتج عن أمراض مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، ويمكن علاجه في المنزل، وقد يكون التهاب الحلق مزعجاً في كثير من الحالات ، وابرز اسباب التهاب الحلق الدائم :

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التدخين:
يعتبر التدخين من الأسباب المباشرة لالتهاب الحلق الدائم.


التعرّض للملوثات:
التعرّض لملوثات الهواء بشكل مستمر يؤدي لحدوث التهاب دائم في الحلق، لذلك يجب تجنّب التعرّض لها لفترة طويلة.

التهاب اللوزتين المتكرر:
يؤدي التهاب اللوزتين وأدوار البرد المتكررة إلى حدوث التهاب دائم في الحلق، ما يسبب الضيق للمريض.


تحسس الأنف والتهاب الجيوب الأنفية المزمن:
يؤدي تحسس الأنف إلى التنفس من الفم أثناء النوم، مما يسبب حدوث التهاب دائم في الحلق، كما يؤدي التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى التهاب الحلق الحادّ.


الارتجاع المريئي:
يؤدي ارتداد الحمض من المعدة إلى المريء إلى حدوث التهاب مزمن في المريء، مما يؤدي إلي التهاب دائم في الحلق.


أورام البلعوم:
تعتبر حالة نادرة، ولكنها تعطي أعراض التهاب الحلق الدائم، وعند الشعور بالتهاب دائم في الحلق؛ يجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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