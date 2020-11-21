تعرّف على أسباب التهاب الحلق الدائم

الوكيل الإخباري _ يعد التهاب الحلق من الامراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، والتي تنتج عن أمراض مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، ويمكن علاجه في المنزل، وقد يكون التهاب الحلق مزعجاً في كثير من الحالات ، وابرز اسباب التهاب الحلق الدائم :

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التدخين:

يعتبر التدخين من الأسباب المباشرة لالتهاب الحلق الدائم.



التعرّض للملوثات:

التعرّض لملوثات الهواء بشكل مستمر يؤدي لحدوث التهاب دائم في الحلق، لذلك يجب تجنّب التعرّض لها لفترة طويلة.



التهاب اللوزتين المتكرر:

يؤدي التهاب اللوزتين وأدوار البرد المتكررة إلى حدوث التهاب دائم في الحلق، ما يسبب الضيق للمريض.



تحسس الأنف والتهاب الجيوب الأنفية المزمن:

يؤدي تحسس الأنف إلى التنفس من الفم أثناء النوم، مما يسبب حدوث التهاب دائم في الحلق، كما يؤدي التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى التهاب الحلق الحادّ.



الارتجاع المريئي:

يؤدي ارتداد الحمض من المعدة إلى المريء إلى حدوث التهاب مزمن في المريء، مما يؤدي إلي التهاب دائم في الحلق.



أورام البلعوم:

تعتبر حالة نادرة، ولكنها تعطي أعراض التهاب الحلق الدائم، وعند الشعور بالتهاب دائم في الحلق؛ يجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب.



المصدر : الامارات نيوز

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