تعرّف على أسباب التهاب الحلق الدائم

الوكيل الإخباري _ يعد التهاب الحلق من الامراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، والتي تنتج عن أمراض مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، ويمكن علاجه في المنزل، وقد يكون التهاب الحلق مزعجاً في كثير من الحالات ، وابرز اسباب التهاب الحلق الدائم :
التدخين:
يعتبر التدخين من الأسباب المباشرة لالتهاب الحلق الدائم.
التعرّض للملوثات:
التعرّض لملوثات الهواء بشكل مستمر يؤدي لحدوث التهاب دائم في الحلق، لذلك يجب تجنّب التعرّض لها لفترة طويلة.
التهاب اللوزتين المتكرر:
يؤدي التهاب اللوزتين وأدوار البرد المتكررة إلى حدوث التهاب دائم في الحلق، ما يسبب الضيق للمريض.
تحسس الأنف والتهاب الجيوب الأنفية المزمن:
يؤدي تحسس الأنف إلى التنفس من الفم أثناء النوم، مما يسبب حدوث التهاب دائم في الحلق، كما يؤدي التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى التهاب الحلق الحادّ.
الارتجاع المريئي:
يؤدي ارتداد الحمض من المعدة إلى المريء إلى حدوث التهاب مزمن في المريء، مما يؤدي إلي التهاب دائم في الحلق.
أورام البلعوم:
تعتبر حالة نادرة، ولكنها تعطي أعراض التهاب الحلق الدائم، وعند الشعور بالتهاب دائم في الحلق؛ يجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب.
المصدر : الامارات نيوز
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