تعرف على أسباب ضيق التنفس

الوكيل الإخباري - عندما تشعر بضيق في التنفس ، قد يكون الأمر صعبًا وغير مريح ، وقد تشعر أيضًا كما لو أنك لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين.

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قد تكون مشاكل التنفس الخفيفة بسبب انسداد الأنف أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة ، لكن ضيق التنفس يمكن أن يكون أيضًا علامة على أمراض خطيرة ، وأبرز سببين لذلك هما النوبة القلبية والربو ، ومع ذلك ، هناك عدة أسباب أخرى للقصر.

1. الاختناق

2. الربو

3. الانسداد الرئوي

4. مرض الانسداد الرئوي المزمن

5. الالتهاب الرئوي

6. مشاكل في القلب

7. القلق

8. كورونا





المصدر 24