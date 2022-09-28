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الأربعاء، 28-09-2022 11:15 ص

تعرف على أسباب ضيق التنفس

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الوكيل الإخباري - عندما تشعر بضيق في التنفس ، قد يكون الأمر صعبًا وغير مريح ، وقد تشعر أيضًا كما لو أنك لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين.

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قد تكون مشاكل التنفس الخفيفة بسبب انسداد الأنف أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة ، لكن ضيق التنفس يمكن أن يكون أيضًا علامة على أمراض خطيرة ، وأبرز سببين لذلك هما النوبة القلبية والربو ، ومع ذلك ، هناك عدة أسباب أخرى للقصر.

 

1. الاختناق
2. الربو
3. الانسداد الرئوي
4. مرض الانسداد الرئوي المزمن

5. الالتهاب الرئوي
6. مشاكل في القلب
7. القلق
8. كورونا

 

المصدر 24

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