تعرف على أسباب ضيق التنفس

الوكيل الإخباري - عندما تشعر بضيق في التنفس ، قد يكون الأمر صعبًا وغير مريح ، وقد تشعر أيضًا كما لو أنك لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين.
قد تكون مشاكل التنفس الخفيفة بسبب انسداد الأنف أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة ، لكن ضيق التنفس يمكن أن يكون أيضًا علامة على أمراض خطيرة ، وأبرز سببين لذلك هما النوبة القلبية والربو ، ومع ذلك ، هناك عدة أسباب أخرى للقصر.
1. الاختناق
2. الربو
3. الانسداد الرئوي
4. مرض الانسداد الرئوي المزمن
5. الالتهاب الرئوي
6. مشاكل في القلب
7. القلق
8. كورونا
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