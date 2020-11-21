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السبت، 21-11-2020 12:53 م

تعرف على أضرار التلفاز على الأطفال والرضع

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الوكيل الإخباري _ تعد الألوان والأصوات التي تصدر عن التلفاز محبّبة لدى الطّفل وتلفت انتباهه بشكلٍ كبير لذا يلجأ الآباء والأمهات لإلهاء الاطفال أثناء ممارستهم أنشطتهم اليومية، الا انه قد يتسبب ببعض المشاكل للاطفال ، وابرز هذه المشاكل :

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-تأخر النطق

 

-تأخر التحصيل الدراسي


-بطء استيعاب الطفل وتراجع قدرته على أخذ ردّة فعل سريعة

-التأثير على تطور الطفل العقلي


-يؤثر على سلوك الطفل

 

المصدر : الامارات نيوز 

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