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الأحد، 30-05-2021 09:39 ص

تعرف على ابرز مخاطر الإفراط في تناول الزبيب!

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الوكيل الإخباري _ يعد الزبيب مصدراً غنياً للطاقة والفيتامينات والمعادن ، حيث أنه يحتوي على مستويات عالية جداً من مضادات الأكسدة التي تسمى جليكوسيدات الفلافونول والأحماض الفينولية مقارنة بالفواكه المجففة الشائعة الأخرى ، وعلى الرغم من العديد من الفوائد التي يحتويها الا ان الافراط في تناوله قد يؤدي للعديد من الاضرار ، ابرزها : 

– محتواه الغني بالألياف الغذائية يمكن أن يكون ضاراً للمعدة
تناول الكثير من الألياف الغذائية ضارّ بصحة الجهاز الهضمي، وقد يتسبب في سوء امتصاص العناصر الغذائية وانسداد الأمعاء والغازات المعوية، كما أن تناول كميات كبيرة من الزبيب دون شرب الكثير من الماء قد يسبب الجفاف وعسر الهضم واضطرابات أخرى في المعدة.

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– الكثير من مضادات الأكسدة قد تتسبب في إلحاق الضرر بجسمك
الزبيب غني بمضادات الأكسدة المختلفة مثل البوليفينول والبيوفلافونويد والمغذيات النباتية، ونحتاج تناوله باعتدال لأنَّ الكثير من مضادات الأكسدة تتفاعل أولاً مع الجذور الحر، ثم تبدأ في التفاعل مع الخلايا السليمة من حولها وتسبب أضراراً تأكسدية للخلايا السليمة.


– رد فعل تحسسي
بعض الأفراد الذين لديهم حساسية من الزبيب، يجب عليهم عدم الافراط في تناوله، فردود الفعل التحسسية قد تزيد من مخاطر العدوى البكتيرية،وزيادة مستوى الهيستامين يزيد من إنتاج المخاط في الرئتين، واحتقان الأنف، وسيلان الأنف، وصعوبة التنفس، والصفير، والسعال، وضيق الصدر، والإسهال، والقيء، وآلام البطن، وسرعة ضربات القلب والطفح الجلدي والإكزيما.


– زيادة الوزن
الزبيب غني بالسعرات الحرارية، وتناول الكثير من الزبيب قد يزيد من إجمالي السعرات الحرارية في جسمك وبالتالي يزيد من خطر زيادة الوزن.
الحصة النموذجية من الزبيب

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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